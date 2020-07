Derde trainer van het seizoen sneuvelt bij trainerskerkhof in Premier League

Watford staat op het punt om Nigel Pearson te ontslaan, zo meldt de BBC zondagmiddag. Het naderende ontslag van de trainer volgt op de 3-1 nederlaag van vrijdag bij West Ham United. Met nog twee wedstrijden te gaan kan Watford nog degraderen uit de Premier League en de club lijkt te hopen op een schokeffect in de laatste fase van de competitie.

Het ontslag van Pearson betekent dat Watford op zoek moet gaan naar de vierde trainer dit seizoen. The Hornets begonnen de jaargang met Javi Gracia als manager, maar de Spanjaard werd ontslagen toen Watford in september onderaan stond met een schamel punt uit acht wedstrijden. Gracia werd vervangen door landgenoot Quique Sánchez Flores, die het in zijn tweede dienstverband bij Watford volhield tot 1 december. Van de tien duels won hij er één.

In de twee daaropvolgende wedstrijden stond trainer Hayden Mullins van de Onder-23 aan het roer, waarna Pearson het vanaf 6 december overnam. Een van de hoogtepunten onder zijn leiding was een 3-0 zege op Liverpool op 29 februari: de eerste nederlaag van Liverpool in 44 competitieduels. Bij zijn komst stond Pearson op de laatste plek. Hij loodste de club naar een virtueel veilige zeventiende positie, maar moet nu toch het veld ruimen.

In totaal won hij 6 van zijn 20 competitieduels en speelde Pearson er 5 gelijk. Watford wacht een bijzonder zwaar resterend programma in de Premier League. Dinsdag treedt de club thuis aan tegen Manchester City, waarna men het seizoen volgende week zondag afsluit met een uitwedstrijd tegen Arsenal. Watford heeft een voorsprong van drie punten op nummer achttien Bournemouth en nummer negentien Aston Villa. De onderste drie clubs degraderen rechtstreeks naar de Championship.