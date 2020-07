Douglas gaat meetrainen; rentree op Nederlandse velden lonkt

Douglas Franco Teixeira gaat meetrainen bij Go Ahead Eagles. De 32-jarige verdediger zit zonder club, maar gaf onlangs aan dat hij aast op een rentree op de Nederlandse velden. De club uit de Keuken Kampioen Divisie meldt dat men op 25 juli zowel Douglas als Jarni Koorman (transfervrij vertrokken bij PEC Zwolle) als proefspeler gaat verwelkomen op het trainingsveld.

Douglas heeft sinds januari 2017 geen officiële wedstrijd meer gespeeld, maar werkte de afgelopen maanden hard aan zijn terugkeer in het betaald voetbal. Douglas werd in 2010 met FC Twente landskampioen en wist ook de selectie van Oranje te halen. De carrière van de Braziliaan verliep nadien echter zeer stroef, onder meer door een dopingschorsing.

De verdediger liet begin juli weten dat er snel nieuws zou komen. Douglas hoopte zelf weer actief te worden in de Eredivisie, maar gaat nu een niveau lager voor zijn kans in Nederland. Vorig jaar was hij ook nog even actief bij FC Emmen, maar de club uit Drenthe gaf al snel aan dat er van een officiële samenwerking geen sprake zou zijn. FC Twente heeft ook al duidelijk gemaakt dat een rentree bij de Tukkers uitgesloten momenteel is.

Douglas streek in 2007 neer bij FC Twente en groeide daar uit tot een zeer gewaardeerde kracht. Na zes jaar bij de club uit Enschede verkaste hij naar Dinamo Moskou, waarna periodes bij Trabzonspor en Sporting Portugal volgden. In Portugal kwam Douglas erg weinig aan spelen toe. De verdediger werd zelfs maandenlang geschorst na het innemen van een plaspil.