Barcelona met ongekend laag aantal veldspelers op reservebank

Barcelona leeft met een bijzonder krappe selectie toe naar de wedstrijd tegen Alavés van zondagmiddag 17.00 uur. Vanwege diverse blessuregevallen en schorsingen beschikt trainer Quique Setién over slechts vijf wisselspelers, onder wie twee keepers. Zodoende zitten er slechts drie veldspelers in de dug-out bij Barcelona. Een van hen is Frenkie de Jong.

In de laatste wedstrijd van het seizoen in LaLiga staat er voor Barcelona niet veel op het spel. De landstitel is reeds vergeven aan Real Madrid, dat een voorsprong van zeven punten heeft. Tegelijkertijd heeft Barcelona tien punten meer verzameld dan nummer drie Atlético Madrid. Barcelona verloor donderdagavond met 1-2 van Osasuna en tijdens die wedstrijd pakten Júnior Firpo, Gerard Piqué en Ivan Rakitic een gele kaart die ze een schorsing opleverde.

Bovendien ontbreken Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann door een bovenbeenblessure, terwijl Samuel Umtiti kampt met een knieblessure. Op de bank bij Barcelona zitten behalve De Jong ook Nélson Semedo, Martin Braithwaite en keepers Marc-André ter Stegen en Arnau Tenas. De Jong deed tegen Osasuna twaalf minuten mee, nadat hij acht opeenvolgende wedstrijden miste door een spierblessure.

Setién gunt onder de lat een basisplaats aan Neto, die op 4 januari (2-2 remise bij Espanyol) voor het laatst in actie kwam in competitieverband. Een andere opvallende basisklant is verdediger Ronald Araujo. De 21-jarige Uruguayaan speelde dit seizoen vijf duels voor Barça in LaLiga, waarvan een als basisklant. Overigens staat er ook voor opponent Alavés weinig meer op het spel, al kan de nummer vijftien nog wel stijgen en dalen op de ranglijst.

Opstelling Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Riqui Puig, Vidal; Messi, Suárez, Ansu Fati