‘Galáctico’ beleeft slechtste jaar uit loopbaan: ‘Dit is titel van collectief’

Eden Hazard toog een jaar geleden met hoge verwachtingen naar Real Madrid, maar de aankoop van 115 miljoen euro is er mede vanwege aanhoudend blessureleed nog niet in geslaagd om echt zijn stempel op het spel van de Koninklijke te drukken. De 29-jarige Galáctico kwam vooralsnog 21 keer in actie namens de kersverse kampioen van Spanje en wist pas eenmaal te scoren.

“We zijn dit seizoen als collectief kampioen geworden, individueel gezien heb ik zeker het slechtste jaar uit mijn loopbaan doorgemaakt. Ik hoop dat het volgend seizoen wat beter zal gaan”, is hij eerlijk tegenover franceinfo. Hazard is wel te spreken over zijn samenwerking tot nu toe met trainer Zinédine Zidane: “We weten allemaal dat hij als speler de beste was. Over zijn kwaliteiten als trainer hoeven we het ook niet te hebben, hij heeft in een paar jaar tijd bewezen bij de allerbesten te horen. Als trainer is hij hetzelfde als hij was als speler: hij doet alles op het juiste moment. Hij vertrouwt zijn spelers en zijn spelers vertrouwen hem, daarom werkt het zo goed.”

Met de Spaanse landstitel heeft Real Madrid zijn eerste hoofdprijs van het seizoen inmiddels binnen. De Madrilenen maken ook nog kans op winst van de Champions League, al zal het een flinke klus worden om de kwartfinale te bereiken. De heenwedstrijd tegen Manchester City ging voor de uitbraak van de coronacrisis in het eigen Santiago Bernabéu namelijk met 1-2 verloren: “Het is een beetje een raar seizoen geworden, met alles wat er gebeurd is”, gaat Hazard verder.

“Met de winst van de titel kunnen we al wel spreken van een enorm goed seizoen, maar ik denk dat het nog beter zou worden als we doorgaan in de Champions League. Dat moet het volgende doel zijn, hoewel het ook moeilijk zal worden. We moeten het opnemen tegen Manchester City en zij hebben een heel goed elftal”, sluit hij af. De return tegen the Citizens staat op de planning voor 7 augustus. Het restant van het miljardenbal zal later volgende maand in de vorm van een minitoernooi worden afgewerkt in Lissabon.