‘Man City moet wereldrecord verpulveren voor gewenste versterking’

Manchester City en Josep Guardiola willen de defensie deze zomer versterken. De Spaanse manager hoopt binnenkort een nieuwe centrumverdediger te kunnen begroeten bij the Citizens, maar de coach weet dat een fors transferbedrag vereist is. Volgens The Times is José Maria Giménez topprioriteit van de Engelse grootmacht.

In de afgelopen weken werd vooral de naam van Kalidou Koulibaly van Napoli gelinkt aan City. De verdediger is gewild, daar ook onder meer Liverpool op hem zou azen. Daarnaast zouden Diego Carlos (Sevilla) en Rúben Dias (Benfica) op het lijstje van de nummer twee van de Premier League staan. The Times claimt echter dat Giménez van Atlético Madrid de favoriet is op de burelen van het Etihad Stadium.

De 25-jarige stopper werd eerder al in verband gebracht met City, maar nu zou de interesse erg concreet zijn. Atlético wil de centrale verdediger echter niet graag kwijt en verlangt 120 miljoen euro. Bij een transfer voor het genoemde bedrag zou de Uruguayaan de duurste verdediger ooit worden. Harry Maguire is met zijn overstap van 87 miljoen euro van Leicester City naar Manchester United afgelopen zomer tot op heden de duurste verdediger aller tijden.

Giménez, die eventueel ook als rechtsback uit de voeten kan, is een zeer gewaardeerde kracht binnen de selectie van Diego Simeone. De 25-jarige verdediger speelt sinds medio 2013 voor los Colchoneros en kwam vooralsnog tot 8 goals en evenzoveel assists in 189 wedstrijden. De 58-voudig international van Uruguay ligt nog tot de zomer van 2023 vast in de Spaanse hoofdstad.