Arnesen: ‘Als hij verkocht is, dan brengt Feyenoord dat zelf naar buiten’

Marcos Senesi beleefde een moeizame start bij Feyenoord, maar groeide naarmate het afgelopen seizoen vorderde uit tot een steeds belangrijkere schakel in het elftal van trainer Dick Advocaat. De goede prestaties van de Argentijn zijn ook elders niet onopgemerkt gebleven en de centrale verdediger komt al een aantal weken langs in diverse transferrubrieken.

Technisch directeur Frank Arnesen stelt de supporters van Feyenoord zondag in gesprek met RTV Rijnmond echter ietwat gerust: “Wij hoeven niet per se te verkopen. Maar je weet dat Feyenoord niet oneindig veel geld heeft dus zullen we aanbiedingen serieus nemen. Maar het is zeker niet noodzakelijk”, stelt hij.

Senesi geniet van het spelen in het Feyenoord-shirt

Hoewel Arnesen zich niet uitlaat over bedragen, heeft RTV Rijnmond vernomen dat Feyenoord ‘voor een bedrag onder de twintig miljoen euro niet eens nadenkt over een verkoop van Senesi’. De 23-jarige stopper zou in dat geval de duurste uitgaande transfer ooit van Feyenoord worden. Het record staat nu nog op naam van Dirk Kuyt, die veertien jaar geleden voor achttien miljoen aan Liverpool werd verkocht.

Ook over de geruchten over de interesse van Sevilla in Senesi houdt Arnesen zich op de vlakte: “Ik weet niet wie dat meldt, maar die informatie is niet vanuit Feyenoord gekomen. Als we Senesi verkocht hebben, dan brengen we dat zelf naar buiten”, is hij duidelijk.

Arnesen haalde voor aankomend seizoen tot nu toe Mark Diemers, Christian Conteh en Bryan Linssen naar Feyenoord. De Rotterdammers nemen afscheid van onder meer Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin, Renato Tapia en de huurlingen Rick Karsdorp, Oguzhan Özyakup en Edgar Ié. Voor laatstgenoemde lijkt het echter niet uitgesloten dat hij alsnog langer in De Kuip actief blijft.