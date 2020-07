Robben mist eerste groepstraining: ‘Er is mij geadviseerd dit niet te doen’

FC Groningen begint maandagochtend om 11.30 uur aan de eerste groepstraining van het seizoen 2020/21. Aanwinst Arjen Robben zal dan echter nog niet van de partij zijn, zo maakt de Trots van het Noorden zondag bekend via de officiële kanalen. De routinier neemt nadat er in de afgelopen dagen een aantal testen is uitgevoerd uit voorzorg geen deel aan de groepssessie.

“We zijn met z’n allen heel optimistisch en positief gestemd. Ik voorop. Dat is onveranderd, maar ik had in mijn hoofd om maandag aan te sluiten bij de groep. De specialisten binnen de club hebben geadviseerd dit niet te doen. Ik had me maandag graag met mijn teamgenoten laten zien, maar tegelijkertijd is het vele malen belangrijker dat ik er bij de start van het seizoen sta, dan bij de eerste groepstraining”, reageert Robben zelf wat teleurgesteld.

“We willen liever twee dagen later dingen doen die we in deze fase van het werken aan de comeback verantwoord vinden, dan één dag te vroeg. Ik snap dat met name de supporters mij graag maandag op het veld hadden willen zien, maar zoals ik me nu voel gaan ze me nog vaak genoeg in actie zien en dat is uiteindelijk het grote doel”, voegt hij toe.

Vanwege de beoogde rentree van Robben werd er in eerste instantie veel bekijks verwacht bij de eerste training van Groningen. De sessie is vanwege de corona-protocollen niet toegankelijk voor publiek, maar wordt wel live uitgezonden via het Youtube-kanaal en de Facebook-pagina van de club.