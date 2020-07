Eljero Elia eerlijk over eventueel feestje: ‘Echt supporters zijn dat niet’

Eljero Elia kan zondag met Istanbul Basaksehir kampioen van Turkije worden. De 33-jarige aanvaller staat met zijn club op de eerste plek in de Süper Lig, met vier punten voorsprong op nummer twee Trabzonspor. Elia gaat ervan uit dat hij zich zondag na de wedstrijd tegen Kayserispor kampioen van Turkije mag noemen.

"Ik ga er wel vanuit, maar we hadden het al eerder moeten beslissen. Vorige week verloren wij van een degradatiekandidaat (Konyaspor, 4-3, red.). Die geven dan echt alles wat ze hebben. Als wij vervolgens op vijftig procent spelen, dan weet je dat het niet gaat lukken", zegt de routinier tegenover Omroep West. Elia houdt zondagavond geen rekening met een basisplaats.

De aanvaller gaf eerder dit seizoen aan dat hij zijn aflopende contract bij Istanbul Basaksehir niet wilde verlengen. "Opeens zat ik op de tribune. Dat vond ik vervelend, maar daar heb ik mij overheen gezet. De laatste weken hebben ze mij weer nodig, scoor ik en ben ik belangrijk. Dat zorgt voor een dubbel gevoel. Ik zet nu mijn trots opzij en geef alles voor Basaksehir."

De kans is groot dat de club kampioen van Turkije gaat worden, maar Elia geeft aan dat het feestgedruis in Istanbul beperkt zal blijven. "Je moet er niet al te veel van verwachten. Wij hebben de kleinste supportersschare. Het zal alleen feest in Basaksehir zijn. Wij trekken met wedstrijden best wat mensen naar het stadion, maar die komen allemaal voor de grote namen in het elftal", doelt Elia op onder anderen Demba Ba en Robinho. "Echt supporters zijn dat niet."