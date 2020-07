Optredens ‘Ajax-artiesten’ in De Kuip gaan niet door na kritiek van fans

Jeroen van der Boom, Glennis Grace en Xander de Buisonjé treden volgende maand niet op bij het Zomerterras in De Kuip tijdens [email protected]!. Fans van Feyenoord maakten op social media bezwaar tegen de optredens van de 'Amsterdamse' artiesten, die fan zijn van Ajax. Supportersvereniging FSV De Feijenoorder begrijpt wel waarom de optredens niet meer doorgaan.

Eigenaar Karin de Haas van evenementenbureau Dehaasprojecten gaf eerder aan dat het afblazen van de optredens van de drie artiesten ver ging. "Maar uiteindelijk horen de fans ook bij De Kuip. Wij vinden het belangrijk om juist in deze tijd een evenement te organiseren waarbij iedereen zich prettig en welkom voelt", zo luidde een deel van de verklaring.

"De artiestenkeuze had best wat creatiever gekund", reageert Remco Ravenhorst van FSV De Feijenoorder tegenover het Algemeen Dagblad. De voorzitter van de supportersvereniging vindt de discussie wat ongemakkelijk, maar geeft wel aan dat er bij de keuze van de artiesten rekening kon worden gehouden met de binding met de stad en de club. "Dat sentiment komt toch altijd weer boven drijven."

Ravenhorst weigert afstand te nemen van de fans die de genoemde artiesten niet in De Kuip wensten. "Wij zijn niet betrokken bij de keuze, dat was aan De Kuip. Maar ik zie wel een verschil met een concert waar je heen gaat omdat je de artiest leuk vindt of dat je op een terras zit waar iemand komt optreden. Het is toch het Zomerterras, in De Kuip, van en bij Feyenoord."