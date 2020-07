‘Feyenoord en drie Italiaanse clubs laten oog vallen op toptalent uit MLS’

ESPN meldde zaterdag dat een Nederlandse en drie Italiaanse clubs interesse hebben in het Amerikaanse talent Gianluca Busio van Kansas City. Taylor Twellman, journalist van het medium, weet te melden dat het gaat om Feyenoord, Juventus, AC Milan en Fiorentina. Het is niet voor het eerst dat de achttienjarige middenvelder in verband wordt gebracht met de Rotterdammers.

Als zestienjarige werd Busio al eens in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, maar een deal kwam nooit van de grond. De Amerikaans jeugdinternational brak in 2018 door in de Major League Soccer en kwam vorig jaar tot 22 wedstrijden, waarin hij 3 keer scoorde. Deze jaargang moet hij vooralsnog genoegen nemen met een bijrol in de MLS. Onder trainer Peter Vermes kwam hij tot dusver tot 23 speelminuten, verdeeld onder 4 invalbeurten namens Kansas City.

Het is onbekend hoe concreet de interesse van Feyenoord in de middenvelder daadwerkelijk is. Mocht technisch directeur Frank Arnesen hem in huis willen halen dan zal er een groot bedrag op tafel gelegd worden. Volgens Twellman heeft Kansas City in januari nog een bod geweigerd van vier miljoen dollar, omgerekend circa 3,5 miljoen euro. Transermarkt schat de marktwaarde van Busio in op 2,5 miljoen euro.