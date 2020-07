Opgeleefd AC Milan boekt grootste competitiezege in 790 dagen

AC Milan blijft in vorm in de Serie A. I Rossoneri verloren sinds de hervatting van de competitie nog geen enkele wedstrijd en boekten zaterdagavond een 5-1 overwinning op Bologna. Het was de grootste zege van Milan sinds de laatste speeldag van het seizoen 2017/18 op 20 mei 2018 (5-1 tegen Fiorentina). Bij Bologna stonden Mitchell Dijks en Stefano Denswil negentig minuten op het veld.

Milan leidde na 24 minuten al met 2-0 in het San Siro. Het openingsdoelpunt kwam van Alexis Saelemaekers, die een knap uitgespeelde aanval afrondde. Na een slimme hakbal van Ante Rebic leverde Theo Hernández een lage voorzet; Zlatan Ibrahimovic stapte bewust over de bal heen en liet het Saelemaekers de trekker overhalen. De 2-0 was te danken aan keeper Lukasz Skorupski, die de bal ietwat gepanikeerd in de voeten van Hakan Çalhanoglu schoot en zag hoe de middenvelder daar dankbaar van profiteerde.

In de slotfase van de eerste helft vond Bologna met een schitterend doelpunt de aansluiting. Tussen de linies was Takehiro Tomiyasu vrij; hij nam de bal mee en schoot van afstand met een venijnig schot in de linkerbovenhoek raak. Na de pauze liep Milan echter uit naar een ruime overwinning. Ismaël Bennacer stoomde op eigen kracht het zestienmetergebied binnen en vond de linkerhoek; Rebic maakte er uit de draai 4-1 van na voorbereidend werk van Ibrahimovic. In de blessuretijd bepaalde Davide Calabria de eindstand op 5-1.

Na de overwinning staat Milan met 56 punten op de zesde plaats. Het team van Stefano Pioli heeft drie punten meer dan Napoli, dat zondag thuis aantreedt tegen Udinese. Het hoogst haalbare voor Milan is de vijfde plaats, die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Europa League. Op dit moment bezet AS Roma die plek, met een punt meer dan Milan en een thuiswedstrijd tegen Internazionale tegoed.