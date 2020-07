Aubameyang schiet defensief ijzersterk Arsenal naar finale van FA Cup

Arsenal staat na drie jaar opnieuw in de finale van de FA Cup. Het elftal van manager Mikel Arteta hield de gelederen tegen Manchester City uitstekend gesloten en sloeg zelf in de tegenaanval tweemaal toe: 2-0. De gevierde man werd Pierre-Emerick Aubameyang, die beide doelpunten voor zijn rekening nam. Arsenal stuit op 1 augustus in de finale op de winnaar van de confrontatie tussen Manchester United en Chelsea.

Manchester City had in de eerste helft veruit het meest de bal, maar het was Arsenal dat de beste kansen kreeg. Dat begon in de zestiende minuut, toen David Luiz met een steekbal Aubameyang vrij voor doelman Ederson Moraes zette. De Frans-Gabonees koos voor een hard schot, dat door de goalie van City knap werd gekeerd. Lang hoefde Aubameyang daar niet over in te zitten, want drie minuten later was het wél raak voor de spits van Arsenal.

Lekker goaltje Arsenal ??



Pierre-Emerick Aubameyang met een fraaie afronding na een heerlijk balletje richting de tweede paal van Nicolas Pépé

Arsenal speelde in de prachtige aanval Nicolas Pépé vrij op de rechterflank, wiens voorzet door Aubemeyang bij de tweede paal in één beweging erg knap werd binnen gegleden: 1-0. City probeerde daarna de druk op te voeren, maar had een zwakke pass van Héctor Bellerín nodig om tot een schietkans voor Kevin De Bruyne te komen, die door de Arsenal-defensie geblokt kon worden. Op slag van rust voorkwam Ederson dat Shkodran Mustafi er met een kopbal 2-0 van maakte.

In de tweede helft zocht Manchester City opnieuw nadrukkelijk de aanval. Al snel kwam Arsenal goed weg, toen Sterling vanbinnen de zestien net naast mikte. Even later redde doelman Damián Martínez uitstekend op een inzet van Riyad Mahrez, terwijl een vrije trap van De Bruyne het zijnet trof. De beste kans voor City was voor David Silva, wiens poging van dichtbij naast het doel van Arsenal ging. De Londenaren kropen zo door het oog van de naald en maakten het in de 71ste minuut met een counter af.

Pépé hield de bal voorin vast, legde de bal terug op Kieran Tierney, die de bal ineens hoog passte richting de diepgaande Aubameyang. Laatstgenoemde stormde zo op Ederson af en passeerde de keeper met een laag schot tussen diens benen door: 2-0. City drong nog wel aan in het restant van de wedstrijd; het meeste gevaar kwam van een afstandsschot van Aymeric Laporte, dat rakelings naast de kruising vloog.