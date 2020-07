Olympique Lyon grijpt tweede plaats na prachtig doelpunt Memphis Depay

Olympique Lyon heeft het vriendschappelijke toernooi om de Veolia Trofee afgesloten als nummer twee. Les Gones wonnen zaterdagavond met 2-1 van Celtic, mede door een fraai doelpunt van Memphis Depay. Kenny Tete maakte in de tweede helft zijn entree als invaller. Eerder op de zaterdagavond legde Rangers beslag op de beker, door als enige van de vier clubs beide wedstrijden te winnen. De Schotten zegevierden donderdagavond met 0-2 over Olympique Lyon en versloegen OGC Nice vervolgens met 2-0.

Het vermaak was met name in de eerste helft te vinden. In de vierde minuut opense Moussa Dembélé de score: de spits ontsnapte aan zijn bewaker na een voorzet van Marcelo vanaf de rechterflank en kopte ongehinderd binnen. Ook de tweede treffer van Olympique Lyon ontstond na een voorzet vanaf de rechterflank. Vanbinnen het strafschopgebied leverde Léo Dubois een lage voorzet op Depay, die vlak voor het doel stond en met een hakbal achter het standbeen afrondde. In de tweede helft nam het doelgevaar af, maar in de slotfase zorgde Mohamed Elyounoussi na een knappe actie nog wel voor de aansluitingstreffer tegen het vermoeid ogende Olympique Lyon.

Het toernooi, dat volledig werd afgewerkt in het Parc Olympique Lyonnais, diende voor Olympique Lyon als voorbereiding op de komende wedstrijden. Op vrijdag 31 juli staat de club in de finale van de Coupe de la Ligue tegenover Paris Saint-Germain. Een week later speelt men de returnwedstrijd tegen Juventus in de achtste finale van de Champions League, na een eerdere 1-0 zege in eigen huis. Ook Rangers FC bereidt zich voor op een Europees affiche: de club uit Glasgow verloor de heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League op eigen veld met 1-3 van Bayer Leverkusen en speelt op 5 augustus de return.