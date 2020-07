Derksen mogelijk verkiesbaar in 2021: ‘Ik wil bij dat clubje horen’

Johan Derksen staat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 mogelijkerwijs op het stemformulier. De veelbesproken voetbalanalist is door Henk Otten gevraagd om lijstduwer te worden van de nieuwe Partij voor de Toekomst, die volgend jaar voor het eerst deelneemt aan de verkiezingen. Derksen heeft het aanbod in beraad, vertelt hij zaterdag bij WNL op NPO Radio 1.

De Partij voor de Toekomst is opgericht door Henk Krol, het voormalig boegbeeld van 50PLUS, en Femke Merel van Kooten-Arissen, die vorig jaar uit de fractie van de Partij voor de Dieren stapte. Eind vorige maand werd bekendgemaakt dat de partij zou fuseren met de Groep Otten. Krol is de beoogde lijsttrekker voor de Partij voor de Toekomst, terwijl Otten partijvoorzitter wordt. De partij hoopt extra stemmen te vergaren met een bekende lijstduwer als Derksen. Zelf erkent hij bij 'dat clubje' te willen horen.

Otten en Derksen zijn zaterdag allebei te gast bij WNL. De politicus geeft aan uitgebreid te hebben gesproken met de tv-persoonlijkheid annex oud-voetballer. Zelf zegt Derksen dat de partij hem aanspreekt vanwege zijn 'leeftijd en de standpunten'. "Ik heb een zwak voor die Otten, omdat hij op een bijzonder onheuse wijze behandeld is door Thierry Baudet", voegt hij eraan toe. In 2018 was hij nog bij een partijcongres van het Forum voor Democratie en hij stemde tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 op die partij. Later gaf Derksen aan daar spijt van te hebben.

Otten stond samen met Baudet aan de wieg van de denktank Forum voor Democratie, nog voordat het een politieke partij werd. In de partij fungeerde hij als penningmeester en als vaste medewerker van de tweekoppige Tweede Kamerfractie. In april 2019 trok Otten zich terug uit het bestuur, nadat hij een bedrag van 25.000 euro zonder overleg, volgens hem voor gedane werkzaamheden, uit de partijkas naar zijn eigen adviesbedrijf had overgemaakt. Later werd hij voor een vermeende poging tot subsidiefraude uit de partij gezet en lagen hij en Baudet publiekelijk met elkaar overhoop.

Derksen liet in het afgelopen jaar meermaals zijn onvrede blijken over de koers van Baudet en identificeert zich sterker met Otten. Toch heeft hij nog niet besloten of hij zich daadwerkelijk als lijstduwer zal aansluiten bij de Partij voor de Toekomst. "Ik wil me nou niet meteen halsoverkop in de politiek storten. Ik heb al onrust genoeg veroorzaakt in dit land, lijkt me", doelt hij op zijn rol in het racismedebat. Hij gaat er desondanks over nadenken. "Dan ga ik meteen voor Tweede Kamerlid en ook maar voor minister-president", grapt de analist. "Ik denk dat Mark Rutte geen oog meer dichtdoet!"