Frenkie de Jong laat grote namen achter zich in verkiezing van Marca

Barcelona likt de wonden nadat Real Madrid zich donderdag kroonde tot landskampioen van Spanje. Volgens Marca kunnen diverse spelers van de club terugkijken op een teleurstellend seizoen: de krant vat de jaargang van alle 22 selectiespelers in het kort samen en is kritisch op spelers als Junior Firpo, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite en Frenkie de Jong.

"Hij komt en gaat, maar krijgt de bal niet vaak genoeg", zo luidt de beoordeling van Marca over het seizoen van De Jong. "Hij raakte op een slecht moment geblesseerd en zijn debuutseizoen is niet echt volgens plan verlopen." De Jong maakte donderdag tegen Osasuna (1-2 nederlaag) zijn rentree nadat hij acht wedstrijden had gemist door een spierblessure. Daarmee ontbrak hij tijdens de cruciale weken in de titelstrijd. De middenvelder kwam in zijn debuutseizoen tot 28 competitiewedstrijden, waarin hij 2 keer scoorde en 2 doelpunten voorbereidde.

Over Firpo wordt geschreven dat hij 'een andere speler was dan bij Real Betis'; Barcelona nam de linksback een jaar geleden voor minstens achttien en maximaal dertig miljoen euro over van de competitiegenoot. Griezmann kende een seizoen 'dat bol stond van de teleurstellingen' en had het hele seizoen moeite om zijn plek te vinden, zo klinkt het. Braithwaite kostte 'achttien miljoen euro voor één goal'. Het publiek van Marca lijkt het grotendeels eens met de conclusies, maar oogt wat positiever over De Jong dan de krant zelf.

Via de eigen website kunnen lezers van de krant het seizoen van iedere speler beoordelen met een simpele stem: positief of negatief. Zowel supporters van Barcelona als fans van andere clubs kunnen een stem uitbrengen. Volgens de voetbalvolgers was Marc-André ter Stegen dit seizoen de beste speler van Barcelona. De keeper kreeg dit seizoen 36 tegengoals in evenzoveel duels; 14 keer hield hij zijn doel schoon in LaLiga.

In de beoordeling van de supporters neemt Lionel Messi de tweede plaats in. Riqui Puig completeert de top drie. Daarna volgen Ansu Fati, Clément Lenglet en op de zesde plaats komt Frenkie de Jong. De middenvelder laat grote namen als Gerard Piqué, Sergio Busquets, Luis Suárez en Ivan Rakitic achter zich. De seizoenen van Ousmane Dembélé en Samuel Umtiti werden gekenmerkt door blessureleed en zij worden het minst positief beoordeeld. Dembéle speelde vijf wedstrijden in competitieverband, terwijl Umtiti dertien keer zijn opwachting maakte.

