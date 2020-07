Derksen: ‘Ik en René hebben Talpa nieuwe presentator voorgesteld’

Johan Derksen en René van der Gijp hopen dat Veronica Inside een vervolg krijgt met Hélène Hendriks als presentatrice. De analisten hebben hun werkgever Talpa verzocht om Hendriks aan te stellen als opvolger van Wilfred Genee, omdat ze beide niet meer willen samenwerken met de huidige presentator van het programma. "Wij hebben Talpa voorgesteld om met Hélène Hendriks te gaan zitten", zei Derksen zaterdagavond letterlijk op NPO Radio 1 in het programma WNL Opiniemakers.

Derksen herhaalt uitermate stellig dat hij en Van der Gijp niet meer met Genee terugkeren bij Veronica Inside. "Ik ga er niet meer zitten. Of dat honderd procent zeker is? Ja. René van der Gijp en ik gaan niet meer met Wilfred Genee zitten. Wilfred heeft dat programma opgeblazen. Wij waren authentiek, wij waren autonoom, we hadden lak aan de wereld. En als de mensen over ons heen vielen, dan zouden wij het zelf met het vaste groepje weer uitleggen."

Over de thema-uitzending die VI op 22 juni maakte over racisme, was Derksen zeer ontevreden. "Wilfred ontlokt ons pittige uitspraken. Hij laat een foto van Akwasi zien en dan denkt hij: daar gaan Van der Gijp en Derksen wat over zeggen. En dat klopt, want daar zitten we voor. En dan neemt hij ons dat drie dagen later kwalijk en zit ik voor een tribunaal met twee mensen die over racisme komen discussiëren, die niets toevoegen aan de discussie, waardoor het een programma is dat je zo weg had kunnen gooien."

Van der Gijp: ‘Ik ben straks zestig jaar, ik ga daar niet meer aan meedoen’

Verder gelooft Derksen dat Özcan Akyol invloed heeft uitgeoefend op Genee. "Wilfred probeert je dan onderuit te halen, omdat hij geobsedeerd is door alle racismegoden. Die heeft dan contact gehad met Eus, het orakel uit Deventer, die heeft een column in het Algemeen Dagblad geschreven. Eus, die in dezelfde column zegt dat het publiek van Veronica Inside bestaat uit tokkies en Geert Wilders-aanhangers, die maakt Wilfred dan duidelijk dat hij daarin actie moet ondernemen. En Wilfred doet dat, dus die blaast het hele format van het programma op, waardoor hij het onmogelijk maakt dat wij daar nog op een geloofwaardige manier kunnen gaan zitten."

Het is echter niet uitgesloten dat Derksen nog met Genee op televisie verschijnt. "Wij willen ook wel met Wilfred in een ander programma zitten, maar dit programma is door Wilfred opgeblazen. Als wij daar nu gaan zitten zijn we ongeloofwaardig, karakterloos en dan ga je er ordinair voor de poen zitten. Als er een ander programma komt met een ander format... het is een prima presentator. Maar hij kan niet als een zonnekoning boven alle partijen gaan zitten en dan een oordeel uitspreken. Als mensen mij een racist vinden, dan moeten ze naar de politie gaan en een aanklacht indienen. Dat is nog nooit gebeurd, het is allemaal op basis van gemanipuleerde beelden op sociale media."

Derksen wordt tot slot gevraagd of hij al iets gehoord heeft van John de Mol en Talpa. "Ja, natuurlijk, die maken zich zorgen, want er keken die avond 1,7 miljoen mensen. Wij zijn het enige programma in Nederland dat met 1,7 miljoen kijkers de stekker eruit trekt. Mensen denken ook: het komt wel goed, er zijn wel vaker incidenten geweest. Nou, dit komt niet goed."