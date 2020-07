Supporters van Arsenal reageren massaal met dezelfde emoji op Van Persie

Arsenal staat zaterdagavond tegenover Manchester City in de halve finale van de FA Cup. Via sociale media blikt de club vooruit op de kraker: op Instagram plaatst Arsenal vijf memorabele doelpunten uit voorgaande halvefinalewedstrijden van the Gunners. Onder de doelpunten bevindt zich een treffer van Robin van Persie maakte tegen Blackburn Rovers (3-0) in het seizoen 2004/05. Veel supporters stellen de video echter niet op prijs.

In de bewuste wedstrijd, op 16 april 2005, maakte Van Persie de 2-0 en de 3-0 voor Arsenal. Zijn eerste treffer wordt vijftien jaar na dato nogmaals gedeeld door Arsenal. De spits ontving de bal op het middenveld, draaide knap weg bij Lucas Neill, passeerde nog een verdediger en rondde af vanbuiten het strafschopgebied. Door een overwinning na strafschoppen op Manchester United in de finale zou Arsenal dat seizoen de FA Cup winnen.

Van nostalgie bij de supporters is desondanks geen sprake. Op de video wordt massaal gereageerd met emoji's van slangen, om duidelijk te maken dat Van Persie in de ogen van de supporters onbetrouwbaar is, Zijn vertrek naar Manchester United in 2012 wordt de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal nog altijd nagedragen. "Jullie hebben nog steeds tijd om deze post te verwijderen", luidt de reactie met de meeste likes. Zelf kan Van Persie de publicatie wel op prijs stellen, want hij heeft de video een like gegeven vanaf zijn eigen account.

Het is een opvallende post van Arsenal, daar de club zich doorgaans juist bewust lijkt van de animositeit die onder een deel van de aanhang heerst richting Van Persie. Zo wordt vrijwel iedere vermelding van de aanvaller vermeden tijdens de stadiontour in het Emirates Stadium. De spaarzame vermeldingen van Van Persie zijn te zien in de lijst met Spelers van het Jaar; de Nederlander werd in de seizoenen 2008/09 en 2011/12 door de supporters van Arsenal verkozen tot beste speler van het seizoen. Alleen Cesc Fàbregas (drie keer) won de prijs vaker.

Van Persie speelde acht seizoenen voor Arsenal en verkaste voor ruim dertig miljoen euro naar Old Trafford. In 2019 zei hij dat Arsenal min of meer liet blijken niet met hem verder te willen. "Je kunt het vergelijken met een huwelijk", legde de oud-spits uit aan BT. "Mijn vrouw was Arsenal en we waren acht jaar getrouwd. Na acht jaar werd mijn vrouw misschien een beetje moe van me. Dat zijn de feiten. Als Arsenal je geen nieuw contract aanbiedt... Over sommige dingen kun je verschillend denken, maar feit is dat Arsenal me nooit een nieuw contract aanbood. Dan moet je gaan rondkijken."