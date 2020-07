Tien doelpunten bij eerste oefenduel van Eredivisionist na coronabreak

Fortuna Sittard heeft zaterdagmiddag als eerste Eredivisionist weer een oefenduel afgewerkt na de gedwongen coronabreak. De Limburgers waren met 9-1 te sterk voor de amateurs van Bekkerveld, die normaal gesproken uitkomen in de tweede klasse. Vitesse en Jong FC Utrecht oefenden tegelijkertijd tegen elkaar en speelden met 3-3 gelijk. Het eerste elftal van de Domstedelingen komt later op de dag in actie tegen het Belgische Antwerp.

FC Groningen en PSV waren op 8 maart de laatste Eredivionisten die in wedstrijdverband in actie kwamen, voordat de competitie afgebroken moest worden door de uitbraak van het coronavirus. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie gaat in het weekend van 12 september weer van start en de meeste clubs beginnen rond deze tijd langzaam maar zeker met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In augustus staan er de nodige onderlinge oefenwedstrijden op het programma, maar Fortuna begon zijn oefencampagne met een duel met de amateurs van Bekkerveld.

In de eerste helft hield Bekkerveld de schade nog relatief beperkt, want halverwege stond er een 2-1 stand op het scorebord door doelpunten van Djibril Dianessy en Clint Essers namens Fortuna en Youri Pietersma namens de bezoekers. In de tweede helft liep de ploeg van trainer Kevin Hofland weg naar een ruime 9-1 overwinning door doelpunten van Jacky Donkor, Bassala Sambou (tweemaal), Tesfaldet Tekie, Rasmus Karjalainen, Emil Hansson en André Vidigal.

Tegelijkertijd speelden Vitesse en Jong FC Utrecht met 3-3 gelijk. Namens de Arnhemmers kwamen Oussama Darfalou (tweemaal) en Daan Huisman tot scoren, terwijl Giovanni de la Vega, Tommy van Butselaar en Mohamed Mallahi doel troffen namens de Domstedelingen. Later op de dag komt het eerste elftal van FC Utrecht in actie tegen Antwerp.