Harde woorden van Messi voelen niet als aanval: ‘We hebben een break nodig’

Barcelona moest afgelopen week de Spaanse landstitel aan Real Madrid laten. De Koninklijke won zelf met 2-1 van Villarreal, terwijl de Catalanen in eigen huis met 1-2 onderuit gingen tegen Osasuna. Lionel Messi liet zich na afloop in stevige bewoordingen uit over de prestaties van Barcelona en het interview van de sterspeler leidde tot veel speculatie over de positie van trainer Quique Setién, maar de oefenmeester voelt zich niet aangevallen door de woorden van de Argentijn.

“We moeten onszelf eens goed in de spiegel aankijken. We zijn Barcelona en wij horen van iedereen te winnen. We willen niet dat het seizoen op deze manier afloopt, maar deze wedstrijd is representatief voor ons seizoen. We waren ontzettend zwak en zijn geklopt op basis van intensiteit en motivatie. We speelden op een ontzettend lage intensiteit en krijgen het hele seizoen al veel te eenvoudig doelpunten tegen”, zo sprak Messi. Setién antwoordt negatief op de vraag of hij zich aangevallen voelt door de woorden van de Argentijnse aanvaller.

“Nee, helemaal niet. We zeggen allemaal dingen die goed of minder goed worden geïnterpreteerd. Dit zijn situatie waar we dagelijks mee te maken hebben, er zijn altijd frustraties. Ik maak het daarom niet belangrijker dan het is. De boodschap die ik eruit opmaak, is dat we gefocust moeten zijn in een competitie die we willen winnen. Dat gevoel is niet zo sterk aanwezig geweest als dat had moeten zijn. We hebben een break nodig, om de gedachten leeg te maken en onszelf te transformeren in het team dat we kunnen zijn”, zo tekent Marca op uit de mond van Setién op de persconferentie in aanloop naar laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Alavés.

Verschillende Spaanse media pakten zaterdag uit met een crisisoverleg dat zou zijn gevoerd bij Barcelona. Setién wil zijn onderhoud met president Josep Maria Bartomeu niet belangrijker maken dan het is. “Het is normaal om dit soort vergaderingen te houden. We willen allemaal dat het team zich gaat verbeteren. Daarvoor zoeken we oplossingen, om dingen te veranderen. Daar ging dit overleg ook over, we bereiden ons met optimisme voor op de toekomst. We zijn ons ervan bewust dat er een uitdaging in het verschiet ligt.”

“Ik zal genieten tot mijn laatste dag bij Barcelona. Je moet bepaalde risico’s nemen, dat hangt af van de omstandigheden. Ik dacht nooit dat het gemakkelijk zou worden”, benadrukt Setién. In augustus speelt zijn ploeg nog in de Champions League, al moet eerst de return van de achtste finale tegen Napoli overleefd worden. “Het is belangrijk dat we het seizoen goed afsluiten, zodat we met een goed gevoel richting de Champions League gaan.”