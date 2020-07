Chelsea deelt uitgebreide beelden van eerste trainingsweek van Hakim Ziyech

Hakim Ziyech heeft zijn eerste week in dienst van Chelsea achter de rug. The Blues delen via de officiële kanalen een video van de eerste trainingsweek van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler in Engeland. Ziyech liet vrijdag via Instagram weten dat hij met een privéjet tijdelijk terugkeerde naar Nederland.

Ziyech arriveerde een week geleden in Engeland en stond vorige week zaterdag voor het eerst op het trainingsveld bij Chelsea. De van Ajax overgekomen aanvallende middenvelder annex buitenspeler was afgelopen dinsdag van de partij op Stamford Bridge tijdens het duel tussen Chelsea en Norwich City (1-0). Zijn ploeggenoten bereidden zich deze week voor op het duel met Manchester United in de halve finale van de FA Cup, dat zondagavond op het programma staat.

Op de beelden van Chelsea is te zien dat Ziyech deze week zowel individueel als in groepsverband trainde op trainingscomplex Cobham. Manager Frank Lampard liet zich op de website van Chelsea al in positieve bewoordingen uit over de eerste trainingsweek van Ziyech. “Hakim is hier een week geweest, heeft een aantal dagen voor zichzelf getraind en heeft zich een beetje in het team geïntegreerd, het lijkt erop dat hij goed zijn plek vindt.”

“De jongens hebben hem verwelkomd en er ontstaat al een verstandhouding. Het belangrijkste voor hem is dat hij fit wordt. Het is mooi dat hij al een beetje heeft kunnen deelnemen aan de trainingen en wat fysiek werk heeft kunnen verrichten, want hij heeft al een tijdje niet getraind of gespeeld”, zei Lampard.