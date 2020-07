Barcelona klopt dankzij Kluivert Real Madrid in strijd om jeugdinternational

Fabian Luzzi vervolgt zijn loopbaan bij Barcelona, zo maken de Catalanen via de officiële kanalen bekend. De zestienjarige spits wordt overgenomen van Rayo Vallecano en heeft zijn handtekening gezet onder een driejarige verbintenis, met een optie voor nog twee seizoenen. Luzzi sluit bij Barcelona aan in de Juvenil A, zoals de Onder-19 in Spanje wordt genoemd.

Union Rayo schrijft dat de rol van hoofd jeugdopleidingen Patrick Kluivert erg belangrijk is geweest in het vastleggen van Luzzi. De jonge spits werd eerder ook gelinkt aan Real Madrid, al claimde ESPN dat de Koninklijke zich vanwege de kosten had teruggetrokken uit de strijd om de jeugdinternational. Mede daardoor heeft Barcelona nu aan het langste eind getrokken en Luzzi binnen gehengeld.

Luzzi wachtte bij Rayo Vallecano nog op zijn officiële debuut, maar trainde al wel mee met de eerste selectie van de nummer acht van LaLiga2. Vanaf zijn zestiende verjaardag in maart mocht de international van Spanje Onder-16 onderhandelen met andere clubs, waardoor Rayo Vallecano zich moest neerleggen bij zijn vertrek. Overigens aast Barcelona met Martin Pascual op nog een andere jeugdspeler van de club uit Madrid.