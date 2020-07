Na thuisshirt roept ook nieuw uitshirt van Internazionale veel weerstand op

Het nieuwe uitshirt van Internazionale is via de website Footyheadlines uitgelekt. I Nerazzurri gaan de uitwedstrijden spelen in een shirt met witte vlakken, die door blauwe en zwarte strepen van elkaar gescheiden worden. Evenals het eerder gepresenteerde thuisshirt roept het nieuwe tricot van kledingsponsor Nike de nodige weerstand op.

Er werd afgelopen maand al bekend dat Internazionale op het thuisshirt volgend seizoen afscheid neemt van de traditionele verticale strepen. De blauw-zwarte banen lopen volgend seizoen zigzaggend over het shirt van i Nerazzurri. Dat er in ieder geval tijdelijk afscheid wordt genomen van de verticale strepen, leverde de nodige kritiek van fans op. Ook het uitgelekte nieuwe uitshirt wordt op social media niet al te positief ontvangen.

Inter’s rumored new away kit for the 2020/21 season looks so disgusting ?? #Inter #InterMilan pic.twitter.com/twdxSDBjg0 — Amogh (@heyitsamogh) July 18, 2020

Onder het witte shirt met blauwe en zwarte strepen gaat Internazionale een witte broek dragen, waar de blauw-zwarte accenten op doorlopen. Op social media wordt het nieuwe uitshirt vergeleken met een theedoek, een veld om boter, kaas en eieren op te spelen, tralies van een gevangenis, een tafellaken en een ruitjespapier. Er wordt zelfs gesproken over het ‘slechtste shirt van 2020’. “Soms vraag ik me af wat de ontwerpers van Nike drinken op hun werk. Blauw, zwart en wit zijn de veiligste kleuren voor een ontwerp en toch komen ze hiermee”, schrijft een twitteraar.