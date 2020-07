Lijnders onthult onderonsje Wijnaldum en Firmino in Camp Nou: ‘Dat is mooi’

Georginio Wijnaldum mag zich al jarenlang een vaste waarde noemen in het succesvolle Liverpool van manager Jürgen Klopp. Assistent-trainer Pepijn Lijnders maakt de Oranje-international dagelijks mee en omschrijft zijn veelzijdigheid in een interview met het Algemeen Dagblad.

Wijnaldum maakte in 2015 de overstap van PSV naar Newcastle United. Een jaar later was Liverpool overtuigd en telde het bijna 28 miljoen euro voor hem neer. “Waar Jürgen bij hem voor viel, was zijn drive aan de bal”, aldus Lijnders. “En tegelijk hoe Gini zónder bal in de zestien meter kan opduiken. In hem zit nu ook die drang om altijd maar meer te vragen van het team. Een echte persoonlijkheid, net als Virgil (Van Dijk, red.). En Wijnaldum is bij uitstek zo’n speler die in verschillende rollen past.”

‘Hij wilde Georginio Wijnaldum naar Ajax brengen, maar dat had geen zin’

Lees hier ons achtergrondverhaal over de loopbaan van Georginio Wijnaldum. Lees artikel

De 29-jarige middenvelder speelde gedurende zijn loopbaan al op verschillende posities. Ook bij Liverpool werd hij al op diverse plekken uitgeprobeerd. “Wij speelden vorig seizoen bij Barcelona met Gini in de spits. Hij speelde zelf uitstekend, hoewel we verloren met 3-0”, weet Lijners. “In de kleedkamer liep hij meteen naar Bobby (Roberto, red.) Firmino, de eigenlijke spits, die niet fit genoeg was om te starten. Zei hij: ‘Bobby, doe jij dit elke wedstrijd? Respect! Ik zie nu hoe zwaar het is.’ Dat is mooi. Iedereen is verantwoordelijk voor alles, zeggen we. Maar niks werkt beter dan wanneer spelers zelf voelen wat ieders positie vraagt. Niet om hun eigen specialisme weg te nemen, maar om te ervaren.”

Virgil van Dijk heeft ook een belangrijke rol bij Liverpool. Zijn invloed bij the Reds is volgens Lijnders ‘gigantisch’. “Ten eerste door zijn persoonlijkheid. Zonder het uit te spreken, zie je zijn winnaarsmentaliteit in elke ader van zijn lijf. Twee: zijn invloed in de kleedkamer. Hij is altijd rustig. Zijn liefde voor clean sheets. Puur voetballend gezien kan de laatste linie met Virgil makkelijker hoger spelen. En hoog blíjven spelen.”