Jonathan David heeft nieuwe club uitgekozen en hekelt handelswijze Gent

Jonathan David wil AA Gent inruilen voor Lille OSC. De twintigjarige Canadese aanvaller werd de afgelopen maanden gelinkt aan diverse clubs uit Europa, waaronder ook Ajax. David heeft de knoop inmiddels doorgehakt en richt zijn pijlen op een transfer naar de Ligue 1. In een interview met L’Équipe benadrukt hij zijn vertrekwens en zegt hij te balen van de houding van Gent.

“Ik wil naar Lille. Het project dat zij aanbieden is fantastisch. Voor mij is het duidelijk: ik moet volgend seizoen in de Ligue 1 spelen”, aldus de twaalfvoudig Canadees international, die baalt van de houding van Gent. De Belgische club houdt vast aan een transfersom van minimaal dertig miljoen euro voor de twintigjarige aanvallende middenvelder annex spits. “Waarom doen ze zo moeilijk? Dit getuigt van weinig respect.”

“De onderhandelingen lopen moeizaam. De club wil me enkel verkopen aan een onrealistische prijs”, aldus David. “Zeker in deze coronatijden is dat niet realistisch. Aanvankelijk vertelden ze mij dat ze een transfer niet zouden blokkeren. Maar nu vertraagt alles, alsof ze wachten op een beter bod. Ik weet niet waar dit plots vandaan komt? Eerlijk gezegd vind ik dat van weinig respect getuigen. Ik kwam gratis aan in Gent en gaf alles voor de club. Nu komt Lille met een respectabel bod, dus ik snap echt niet waarom de club zo moeilijk doet.”

David werd opgeleid bij Ottawa Internationals Soccer Club. Gent pikte hem in 2018 transfervrij op en dat bleek een schot in de roos. Hij is uitgegroeid tot een van de absolute smaakmakers in de Belgische competitie en was afgelopen seizoen goed voor achttien doelpunten. Door Tranfsermarkt wordt zijn huidige marktwaarde geschat op 22,5 miljoen euro. Voor de coronacrisis lag dat bedrag zelfs op 25 miljoen euro.