Crisisoverleg bij Barcelona: Setién hoe dan ook zondag op de bank

Quique Setién mag voorlopig aanblijven als trainer van Barcelona. Vrijdag hield de clubleiding een crisisoverleg en volgens diverse Spaanse media is daarin besloten dat de coach niet per direct ontslagen zal worden nu onder zijn leiding het kampioenschap uit handen is gegeven. Hoewel Setién voorlopig het vertrouwen krijgt, lijkt hij allesbehalve stevig op zijn plek te zitten in het Camp Nou.

Donderdagavond greep Real Madrid voor de 34ste keer in de clubgeschiedenis de Spaanse landstitel. Barcelona ging op die avond met 1-2 onderuit tegen Osasuna en met nog een wedstrijd voor de boeg mag het team van trainer Zinédine Zidane zich kampioen van Spanje noemen. De druk op de schouders van Setién was de weken daarvoor al toegenomen, waarna vrijdag een crisisoverleg volgde waarin over de toekomst van de huidige trainer werd gesproken.

El Mundo Deportivo en Sport openen zaterdag op de voorpagina met het nieuws dat de clubleiding heeft besloten om het huidige seizoen af te maken met Setién. Zondagavond staat de coach langs de lijn in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Alavés. Ook voor de return van de Champions League tegen Napoli krijgt hij het vertrouwen. Desondanks lijkt de trainer, wiens contract doorloopt tot medio 2022, niet zeker van zijn positie op de lange termijn. De kranten schrijven dat zijn werkzaamheden nauwlettend in de gaten gehouden worden.

Marca schrijft dat het project van Setién ‘stervende is’, maar dat er vanuit de club wordt aangegeven dat hij hoe dan ook tegen Napoli op de bank zal zitten. De Madrileense krant houdt een slag om de arm en steekt niet onder stoelen of banken dat het goed mogelijk is dat er voor de confrontatie met de club uit Napels een ander besluit wordt genomen. In een analyse worden diverse redenen aangedragen om afscheid te nemen van de trainer, die zes maanden geleden werd aangesteld als opvolger van Ernesto Valverde.

Marca wijst naar de slechte relatie met de selectie. Na zijn komst is hij er door slechte prestaties niet in geslaagd om het vertrouwen te winnen van diverse spelers. Ook zou een deel van de spelersgroep vraagtekens hebben bij de trainingsmethodes van Setién. Daarnaast ligt assistent-trainer Eder Sarabia niet goed in de groep. Zijn manier van omgang wordt niet gewaardeerd door de spelers, die hem een gebrek aan respect verwijten. Onder de leiding van Setién zijn de prestaties en het spel van Barcelona er niet beter op geworden. In de competitie is de achterstand op kampioen Real Madrid opgelopen tot zeven punten.

Aanvoerder Lionel Messi sprak zijn teleurstelling en boosheid donderdagavond uit na de verloren thuiswedstrijd tegen Osasuna. “Als we nog mee willen doen in de Champions League dan zal er een hoop moeten veranderen. Op deze manier verliezen we van Napoli”, zei hij tegenover de Spaanse media. “We willen niet dat het seizoen op deze manier afloopt, maar deze wedstrijd is representatief voor ons seizoen. We waren ontzettend zwak en zijn geklopt op basis van intensiteit en motivatie. We speelden op een ontzettend lage intensiteit en krijgen het hele seizoen al veel te eenvoudig doelpunten tegen. We hebben veel punten verloren, ook tegen ploegen waarvan we niet mochten verliezen."