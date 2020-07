West Ham zorgt voor beslissing in Premier League met wereldgoal Rice

West Ham United heeft zich vrijdagavond zo goed als veilig gespeeld in de Premier League. De manschappen van manager David Moyes wonnen dankzij een ijzersterke eerste helft met 3-1 van Watford en staan daardoor twee wedstrijden voor het einde zes punten boven de degradatiestreep. Omdat West Ham een veel beter doelsaldo heeft dan Bournemouth en Aston Villa, mogen the Hammers zich veilig rekenen.

Binnen zes minuten keek Watford tegen een achterstand aan, toen de bezoekers er niet in slaagden de bal fatsoenlijk weg te werken. Mark Noble bracht de bal op goed geluk de zestien weer in, waar Michail Antonio hem alert oppikte en het vervolgens koel afmaakte: 1-0. Nog geen drie minuten later was het opnieuw raak voor de Londenaren. Jarrod Bowen bracht de bal vanaf de rechterflank voor het doel en zag Tomas Soucek zijn kopduel winnen en scoren: 2-0.

Declan Rice is actually levels

pic.twitter.com/y36fZx42sy — Ahmed (@ahmedIdn) July 17, 2020

Het mooiste doelpunt van de avond moest op dat moment nog volgen. Dat kwam in de 36ste minuut zonder twijfel op naam van Declan Rice, die de bal van een meter of 25 verwoestend tegen de touwen plaatste: 3-0. Watford gaf ondanks de grote achterstand bij rust niet op en deed al snel in de tweede helft iets terug. Een geplaatste bal van Abdoulaye Doucoure belandde op de paal, waarna Troy Deeney in de rebound rustig kon binnen tikken: 3-1. Na de treffer ging de storm van Watford echter al snel liggen en zo hield West Ham vrij eenvoudig stand.