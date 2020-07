Matthijs de Ligt staat met schouderblessure voor dilemma bij Juventus

Matthijs de Ligt moet naar alle waarschijnlijkheid een operatie ondergaan om van zijn schouderproblemen af te komen, zo meldt de Corriere di Torino. De verdediger van Juventus kwakkelt al tijden met de blessure en greep woensdag tegen Sassuolo (3-3) enkele keren opzichtig naar zijn pijnlijke schouder.

De Ligt zal in overleg met de technische staf van Juventus moeten bepalen wanneer de ingreep gaat plaatsvinden. Dat stelt de twintigjarige centrumverdediger en zijn Italiaanse werkgever voor een dilemma: De Ligt kan in principe doorspelen met de kwetsuur en zou op die manier de eindfase van de Champions League in augustus kunnen meedoen. Als gekozen wordt voor een operatie, moet De Ligt eerst enige tijd herstellen.

Op 23 november kreeg De Ligt voor het eerst problemen met zijn schouder, toen het gewricht in de wedstrijd tegen Atalanta (1-3 zege) uit de kom ging. De duels die volgden speelde ex-Ajacied gewoon mee, al miste hij op 11 december wel het Champions League-duel met Bayer Leverkusen (0-2 zege) vanwege de klachten. Sinds de hervatting van het Italiaanse voetbal greep de mandekker in meerdere duels naar zijn schouder, maar hij miste er geen minuten door.

De vraag is nu dus of De Ligt het slot van de Champions League kan meemaken. Juventus speelt over precies drie weken, op 7 augustus, de return in de achtste finale van het toernooi tegen Olympique Lyon. De koploper van de Serie A ging eind februari in de heenwedstrijd met 1-0 onderuit tegen Lyon. Mocht Juve doorstoten naar de laatste zestien, dan wordt Real Madrid of Manchester City de tegenstander.