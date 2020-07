Hakim Ziyech stapt na ‘hele goede’ trainingsdagen opnieuw in privéjet

Hakim Ziyech is vrijdag met een privéjet teruggekeerd in Nederland, zo blijkt uit een post op de Instagram-pagina van de aanvallende middenvelder van Chelsea. Ziyech trainde deze week voor het eerst mee bij zijn nieuwe club en zat woensdag tijdens de wedstrijd van Chelsea tegen Norwich City (1-0) op de tribune. Manager Frank Lampard kijkt tegenover Metro positief terug op de eerste stappen van Ziyech bij Chelsea.

Ziyech trainde aan het begin van de week voor het eerst individueel bij Chelsea en sloot donderdag kortstondig aan bij de groepstraining. "Hij heeft inderdaad even meegedaan", zegt Lampard, die Ziyech donderdag liet trainen met de reserves van de wedstrijd tegen Norwich. "Hakim heeft zich heel goed aangepast. Na zijn eerdere individuele trainingen heeft hij zich donderdag al een beetje gevoegd in het team."

"De jongens hebben hem heel hartelijk welkom geheten. Hij werd erbij betrokken, heeft een beetje gepraat en voorzichtig gebouwd aan de relatie met zijn nieuwe teamgenoten." Ziyech speelde als gevolg van de coronacrisis al vier maanden geen wedstrijd meer: de 27-jarige aanvaller speelde zijn laatste duel voor Ajax op 7 maart tegen sc Heerenveen (1-3 winst). Toch maakt Lampard zich geen zorgen over de fitheid van zijn nieuwe speler.

"Hij wordt steeds fitter", geeft de manager aan. "Hij heeft een tijd niet getraind en geen wedstrijden gespeeld, dan is het goed om weer wat fysiek werk te doen." Omdat het 2019/20 met enkele maanden verlengd is, mag Ziyech pas in september voor het eerst in actie komen voor Chelsea. De Londenaren trokken naast Ziyech ook al Timo Werner aan, die voor 53 miljoen euro overkomt van RB Leipzig.