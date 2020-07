Serge Aurier onthult schokkend motief voor moord op overleden broer

Serge Aurier verloor maandag plotseling zijn broer Christopher, die in de vroege ochtend werd doodgeschoten voor een nachtclub in Toulouse. De rechtsback van Tottenham Hotspur reageert tegenover La Depeche voor het eerst op het overlijden van zijn broer. De dader sloeg na de moord op de vlucht, maar is inmiddels opgepakt door de Franse politie.

Aurier gelooft dat het motief van de moord op zijn een jaar jongere broer in de relationele sfeer gezocht moet worden. "Het is allemaal te doen om een vrouw, de ex van mijn broer", aldus de 58-voudig Ivoriaans international, die tevens een Frans paspoort heeft. "Christopher sprak nog met zijn ex, haar nieuwe vriend werd kwaad en wilde dat dat stopte. Christopher gaf daar geen gehoor aan, hij negeerde het. Even later kwam die vriend terug en schoot hij Christopher neer." Christopher Aurier bleef achter met een schotwond in zijn buik, werd nog wel naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar doodverklaard.

De moordenaar heeft zichzelf overgegeven aan de politie. "Dat is goed nieuws en ook slim van zijn kant", zegt Aurier. "We moeten de zaak laten rusten. Ik heb geen gevoelens van haat of wraak jegens de dader. Ik heb een beroep waarin je kalm moet zijn, ik blijf rustig. Ik heb vertrouwen in het rechtssysteem. Ik ben wel diep bedroefd, ik zal blijven rouwen om de dood van mijn broer." Aurier speelde woensdag, twee dagen na de moord, 'gewoon' de hele wedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Newcastle United (1-3 winst).

Aurier is geboren in Ivoorkust, maar vertrok met zijn familie op jonge leeftijd naar Frankrijk. Daar woont de familie van de vleugelverdediger nog altijd. "Christopher was een familieman, hij zorgde voor iedereen, voor mijn moeder, mijn neven en nichten, terwijl ik in Engeland was", zegt de verdediger. "Hij regelde alle zaken in Frankrijk. Ik waardeerde het dat hij altijd was voor mijn moeder, dat zorgde thuis voor een goede sfeer."

Christopher haalde net als zijn broer Serge het profvoetbal, maar had een beduidend minder succesvolle loopbaan en speelde vooral in de lagere Franse divisies. "Hij was beter dan ik, maar ik was serieuzer", vertelt Aurier. "Hij had talent en de kwaliteiten, ik de vastberadenheid. We zijn samen opgeleid bij RC Lens. Hij zat eerder bij het eerste elftal dan ik. Later speelde hij nog op laag niveau in Toulouse, maar hij vertelde niet dat ik zijn broer was. De meeste mensen kwamen er pas achter toen hij stierf."