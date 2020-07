Kees Luijckx keert terug op Nederlandse velden: ‘Hij wordt een van de leiders’

Kees Luijckx speelt volgend seizoen weer voor Roda JC Kerkrade. De Limburgers laten vrijdagmiddag via de officiële kanalen weten dat de 34-jarige verdediger zich voor een seizoen aan de club heeft verbonden. Luijckx was transfervrij na zijn recente vertrek bij het Deense Silkeborg IF.

Voor Luijckx betekent zijn overstap naar Roda een terugkeer op het oude nest. De 34-jarige verdediger speelde in het seizoen 2013/14 al een jaar voor de de Koempels. “Ik vind het mooi om na zeven jaar weer terug te komen. Er is in de tussentijd veel gebeurd, zowel met mij als met Roda JC”, reageert hij op zijn rentree.

“Toen Jeffrey van As (technisch directeur, red.) me belde of ik mee wilde bouwen aan het nieuwe Roda JC heb ik niet getwijfeld. Ik wil mijn ervaring op en naast het veld graag inzetten.” Van As heeft hoge verwachtingen van de terugkeer van Luijckx: “Hij wordt één van de bepalende spelers op en naast het veld”, stelt de sportbestuurder.

“Kees brengt veel ervaring mee. Hij maakte al jong deel uit van verschillende Oranje-selecties, speelde bij AZ en in het buitenland. Ik ben blij dat hij in Kerkrade zijn kennis en ervaring komt overbrengen. Hij wordt een van de leiders van het elftal.” Luijckx doorliep de jeugdopleiding van AZ, dat hem ook verhuurde aan Excelsior en ADO Den Haag. Via NAC Breda en Roda belandde hij in het buitenland, waar hij voor het Griekse Niki Volos, het Hongaarse Videoton en in Denemarken bij SönderjyskE en Silkeborg IF speelde.

Voetbalzone publiceert volgende week een uitgebreid interview met Kees Luijckx over onder meer zijn ervaringen in Denemarken.