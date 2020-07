Peter Bosz laat jeugdinternational naar Keuken Kampioen Divisie vertrekken

NEC heeft zich verzekerd van de diensten van Kevin Bukusu. De Nijmegenaren maken vrijdagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van de negentienjarige centrale verdediger, die wordt overgenomen van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz. Bukusu heeft zich in eerste instantie voor twee jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden. In zijn contract is een optie opgenomen om de samenwerking met nog eens twee jaar te verlengen.

De jeugdinternational doorliep de opleiding van die Werkself en speelde afgelopen seizoen voor de Onder-19 van de Duitse subtopper. In totaal kwam hij in de afgelopen voetbaljaargang twintig keer in actie: zestien keer in competitieverband en viermaal in de UEFA Youth League. “Het aantrekken van Kevin Bukusu is een groot compliment voor onze scouting onder leiding van Nick Kersten. Hij is vele wedstrijden bekeken en iedereen was unaniem overtuigd van Kevin’s kwaliteiten, talent en potentie richting de toekomst”, reageert algemeen directeur Wilco van Schaik.

“Kevin is een sterke verdediger, heeft snelheid, lengte en is voetballend sterk. Dat is wat wij zochten voor de centrale positie achterin. Hij gaat nu de overstap maken richting het mannenvoetbal en dat is zijn nieuwe uitdaging in Nederland. Als jeugdinternational en speler van Bayer Leverkusen kiest hij nu voor het plan dat wij hem voorschotelden. Met ervaren spelers als Rens van Eijden en Édgar Barreto moet Kevin nu uitgroeien tot een vaste waarde bij NEC. We zijn blij dat Kevin bij ons tekent en wensen hem veel succes bij NEC”, sluit Van Schaik af.

Bukusu geeft aan blij te zijn met zijn overstap: “Bij NEC kan ik de volgende stap in mijn ontwikkeling zetten en ik hoop hier mooie jaren te beleven. NEC is een grote club in de Keuken Kampioen Divisie en de komende seizoenen willen we er alles aan doen om terug te keren naar de Eredivisie. Ik wil daar mijn bijdrage in hebben en heb veel zin om aan de slag te gaan.” Bukusu is na Barreto, Jordy Bruijn, Mathias De Wolf en Elayis Tavsan de vijfde aanwinst van NEC voor het aankomende seizoen.