‘PSV blaast interesse in topschutter van 15 miljoen euro nieuw leven in’

Jonathan Rodríguez wordt door ESPN Deportes-journalist Jorge Ramos wederom in verband gebracht met een transfer richting PSV. De Mexicaanse versie van Marca noemde de 27-jarige spits in april al als mogelijke aanwinst van de Eindhovense club. Vanwege de coronacrisis kwam de interesse op een laag pitje te staan. Zijn werkgever Cruz Azul vraagt naar verluidt minstens vijftien miljoen euro voor de topschutter. Het is nog niet bekend of PSV momenteel een bod voorbereidt.

De Mexicaanse aanvaller verkeerde voor de uitbraak van het coronavirus in een blakende vorm, getuige de tien doelpunten in elf competitiewedstrijden. Hierdoor groeide hij uit tot topscorer van de Liga MX. El Cabecita, zoals zijn bijnaam luidt, werd voor de coronacrisis herhaaldelijk bekijken door scouts van PSV. Ook Cagliari hield Rodríguez enkele maanden geleden nauwlettend in de gaten. De Italianen zijn opnieuw in de markt voor de spits uit Uruguay, zo klinkt het.

Rodríguez beschikt bij Cruz Azul over een contract dat nog twee seizoenen doorloopt. De topscorer staat op drie doelpunten in twintig interlands namens het nationale elftal van Uruguay. De 1.81 meter lange doelpuntenmaker stond eerder in zijn loopbaan onder contract bij Peñarol, Benfica, Deportivo La Coruña en Santos Laguna. Vorig jaar zomer volgde de overstap richting Cruz Azul.

PSV is al enkele jaren goed bekend met de Mexicaanse markt. In de afgelopen jaren werden onder meer Carlos Salcido, Francisco Maza Rodriguez, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Hirving Lozano en Érick Gutiérrez naar het Philips Stadion gehaald.