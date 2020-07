‘Als we niets doen, kan Barcelona het nieuwe AC Milan of Man United worden’

Victor Font hoopt volgend jaar verkozen te worden tot preses van Barcelona en de kandidaat voor het voorzitterschap van de Catalaanse grootmacht luidt nu al de noodklok. Font ziet het onder de huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu helemaal verkeerd gaan met Barcelona en voorziet een scenario waarbij de club in de komende jaren af gaat glijden.

Font verwacht dat de door Real Madrid onttroonde landskampioen het in de komende jaren om een aantal redenen bijzonder moeilijk gaat krijgen. Zo moet Barcelona een generatie dragende spelers vervangen, staat het Camp Nou voor een flinke renovatie en krijgt de club ook nog te maken met de gevolgen van de coronacrisis. “De concurrentie is de afgelopen tien jaar steeds professioneler geworden”, stelt Font in gesprek met de BBC.

“Je ziet bijvoorbeeld in de Premier League een aantal goed geleide clubs. Sommige clubs worden zelfs gefinancierd door landen, terwijl we leven in een tijd waarin de financiën van de club niet op orde zijn en het economische model tot het uiterste wordt opgerekt. Als we niets doen, loopt Barcelona het risico het nieuwe AC Milan of Manchester United te worden. Dan hebben we het over enkele van de meest succesvolle clubs van Europa die nu niet meer meedoen om de prijzen”, is Font stellig.

Font is naar eigen zeggen al sinds 2013 bezig met zijn kandidaatstelling en heeft onder meer als plan om clubicoon Xavi aan te stellen als opvolger van trainer Quique Sétien. Hij merkt ook op dat het vertrouwen van sterspeler Lionel Messi in de club hersteld moet worden: “Hij is ongelukkig en hij twijfelt over zijn toekomst. Hij is waarschijnlijk gefrustreerd omdat het jaar in jaar uit niet lukt om hoofdprijzen te winnen, met name de Champions League.”

“Daar moet de focus komen te liggen. We willen hem duidelijk maken dat als wij vanaf aankomende zomer de leiding krijgen, we ervoor zullen zorgen dat hij de beste middelen krijgt om ook in de laatste jaren van zijn loopbaan mee te kunnen doen om de Champions League”, sluit Font af. Barcelona verloor donderdagavond op eigen veld met 1-2 van Osasuna en Messi toonde zich na afloop van dat duel bijzonder kritisch: “We moeten onzelf eens goed in de spiegel aankijken. We zijn Barcelona en wij horen van iedereen te winnen”, stelde hij onder meer.