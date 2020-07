Tottenham Hotspur bekijkt optie naast Ajax-doelwit

Het is onzeker of Antonio Rüdiger nog lang bij Chelsea blijft. De centrumverdediger, die momenteel tot de zomer van 2022 vastligt, heeft nog geen nieuwe contractaanbieding gekregen van de Londenaren. (Daily Mail)

Peter van Ooijen staat voor een overstap richting KFC Uerdingen, dat uitkomt in de 3. Bundesliga. De middenvelder, onlangs nog gelinkt aan NAC Breda, is transfervrij na zijn vertrek bij VVV-Venlo. (Eindhovens Dagblad)

Zulte Waregem neemt William Bianda op huurbasis over van AS Roma, met een optie tot koop van vijf miljoen euro. De clausule wordt automatisch geactiveerd als de verdediger een bepaald aantal wedstrijden heeft gespeeld. (Corriere dello Sport)