WK-held André Schürrle zet op 29ste punt achter loopbaan

André Schürrle zet op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan, zo is vrijdag wereldkundig gemaakt. De opmerkelijke beslissing komt twee dagen nadat Borussia Dortmund meldde dat het tot 2021 lopende contract met de vleugelaanvaller was verscheurd. Schürrle was al langer niet gelukkig meer als profvoetballer en de Duitser, wereldkampioen in 2014, kijkt uit naar een nieuwe uitdaging buiten de voetbalwereld.

"Ik ben al heel lang met deze kwestie bezig, maar ik heb het applaus niet langer nodig", verklaart Schürrle in een interview met Der Spiegel. Hij benadrukt tevens dat hij zich in de profwereld vaak eenzaam heeft gevoeld, zeker toen 'er steeds meer dieptepunten waren en de hoogtepunten steeds schaarser'. Zijn ware gevoelens kwamen echter nooit tot uiting. "Je speelt altijd een bepaalde rol om te kunnen overleven in dit wereldje. Anders verlies je je baan en een andere club is niet zomaar gevonden."

Schürrle zette bij FSV Mainz 05 zijn eerste stappen in het betaald voetbal. In 2011 volgde de overstap richting Bayer Leverkusen. Chelsea werd twee jaar later zijn eerste club buiten Duitsland. De aanvaller kende daarna nog avonturen bij VfL Wolfsburg, Dortmund, Fulham en Spartak Moskou. Bij de Russische topclub kende hij zijn laatste periode als profspeler. BVB bracht woensdag naar buiten dat Schürrle niet langer onder contract stond in het Signal Iduna Park. Een nieuw avontuur elders zit er dus niet meer in.

De teller qua interlands voor Duitsland blijft steken op 57. Het grootste hoogtepunt van Schürrle kwam ook in het shirt van die Mannschaft, toen in 2014 de wereldtitel werd veroverd. In de verlenging van de finale tegen Argentinië (1-0) tekende hij voor de assist op Mario Götze, die op fraaie wijze het enige doelpunt van de eindstrijd in Brazilië voor zijn rekening nam.