‘Verschil van 15 miljoen euro ’overbrugbaar‘ in deal Bayern en Liverpool’

Thiago Alcántara lijkt op weg naar Liverpool, want naar verluidt zijn beide partijen tot een persoonlijk akkoord gekomen. Volgens onder meer BILD heeft manager Jürgen Klopp persoonlijk aangedrongen bij het bestuur om de van Bayern München afkomstige middenvelder deze zomer te kopen. Thiago kon zijn tot 2021 lopende contract bij der Rekordmeister met drie seizoenen verlengen, maar hij is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging in een andere grote Europese competitie. Mocht de deal rondkomen, dan is hij de eerste aanwinst van Liverpool voor komend seizoen.

Bayern en Liverpool moeten nog wel overeenstemming zien te bereiken over de transfersom. De Duitse kampioen wil minstens 40 miljoen euro overhouden aan de verkoop van de Spanjaard, terwijl the Reds inzetten op een transfersom van 25 miljoen euro. Bovengenoemde krant benadrukt in de berichtgeving over Thiago dat de kloof tussen vraag en aanbod ‘overbrugbaar’ is. Klopp greep onlangs nog mis in de Bundesliga, want ondanks de nadrukkelijke interesse vanuit Liverpool ruilde Timo Werner RB Leipzig in voor Chelsea.

‘Het is de vraag of Liverpool dit de juiste beslissing vindt voor Wijnaldum’

BILD meldde eerder deze week dat de contractsituatie van Thiago tot interne spanningen leidde bij Bayern. Het feit dat de middenvelder zijn luxueuze villa in München te koop had gezet zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de beleidsbepalers, zo klonk het. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge liet zich begin juli in duidelijke bewoordingen al uit over de kwestie-Thiago. "Hij is op en buiten het veld echt een topjongen. We hebben met hem onderhandeld en hebben aan al zijn wensen voldaan. Maar het ziet er naar uit dat hij aan het einde van zijn loopbaan nog één keer iets nieuws wil proberen", zo klonk het in de Duitse media. Om er vervolgens aan toe te voegen: "We laten volgend jaar geen spelers gratis vertrekken, daar ben ik heel duidelijk in."

Bayern nam onlangs Leroy Sané voor een minimaal bedrag van 45 miljoen euro van Manchester City en zou volgens verschillende Duitse media graag een gedeelte van dat bedrag terugverdienen. Mocht Liverpool boven de eerder genoemde 25 miljoen euro gaan zitten, dan is de grootmacht uit Zuid-Duitsland bereid om de vraagprijs voor Thiago te verlagen. De 29-jarige middenvelder werd in 2013 voor 25 miljoen euro overgenomen van Barcelona. Thiago wist in München zeven keer op rij de landstitel te veroveren.