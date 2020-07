Robben-gekte kent geen grenzen: eerste training live op FOX Sports

De eerste groepstraining van Arjen Robben bij FC Groningen, gepland voor maandag 20 juli, zal rechtstreeks op verschillende kanalen worden uitgezonden. Naast FOX Sports besteden RTV Noord en het YouTube-kanaal en de Facebookpagina van de club volop aandacht aan de eerste gezamenlijke oefensessie van de 36-jarige vleugelaanvaller, die onlangs terugkeerde bij zijn oude liefde uit Groningen.

De selectie van trainer Danny Buijs begint maandag om 11.30 uur aan de groepstraining op Sportpark Corpus den Hoorn. Vanwege de coronamaatregelen is het voor supporters en andere belangstellenden niet mogelijk om Robben en consorten aan het werk te zien. Via televisie en internet is het voor de fans van de Trots van het Noorden om de verrichtingen van de ex-speler van onder meer Chelsea, Real Madrid en Bayern München te aanschouwen. Robben en Buijs schuiven na afloop van de training aan in de studio van FOX Sports, zo klinkt het.

FC Groningen deelde onlangs al indrukwekkende beelden van Robben die een individuele training afwerkte. De voormalig international van het Nederlands elftal benadrukte onlangs overigens wel dat hij tijdens de voorbereiding wil kijken of hij fit genoeg is voor een volledig seizoen in de Eredivisie. Mochten de trainingen en oefenduels geen problemen opleveren, dan begint Robben met rugnummer 10 aan de jaargang 2020/21. Zijn officieuze debuut volgt waarschijnlijk op 1 augustus in de oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo.