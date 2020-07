‘Actief ADO pikt zevende versterking voor volgend seizoen op bij Ajax’

ADO Den Haag roerde zich in de afgelopen tijd al flink op de transfermarkt en de club uit de Hofstad lijkt op korte termijn een nieuwe slag te slaan. Verschillende media, waaronder Voetbal International en het Algemeen Dagblad, melden vrijdag dat Boy Kemper op het punt staat om zich voor drie seizoenen aan ADO te verbinden.

De 21-jarige verdediger komt over van Ajax, waar hij de afgelopen vier jaar actief was. De Amsterdammers namen hem op hun beurt in de zomer van 2016 over van FC Volendam, waar Kemper in totaal twaalf jaar deel uitmaakte van de jeugdopleiding.

De centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, kwam de afgelopen drie seizoenen namens Jong Ajax tot 41 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Een stap naar de hoofdmacht bleef echter uit voor Kemper, die nu bij ADO zal hopen wel minuten te kunnen maken in de Eredivisie.

Kemper is de zevende nieuwe aanwinst van de Hagenaars voor het aankomende seizoen. Eerder werd de komst van Emilio Estevez, die in eerste instantie aansluit bij Jong ADO, de vorig seizoen al van PSV gehuurde Luuk Koopmans, Peet Bijen, Amar Catic, Kees de Boer en Samy Bourard afgerond.