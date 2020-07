Van de Beek kan droomtransfer vergeten: ‘De situatie is heel slecht’

Donny van de Beek lijkt er niet langer op te hoeven rekenen dat Real Madrid hem deze zomer voor tientallen miljoenen overneemt van Ajax. Voorzitter Florentino Pérez was donderdag namelijk zeer duidelijk na het veroveren van de 34ste landstitel in de clubgeschiedenis: vanwege de aanhoudende coronacrisis zullen er geen topaankopen worden gepresenteerd in het Santiago Bernabéu.

"De situatie is heel slecht", verklaart Pérez zonder omhalen na de 2-1 overwinning van Real op Villarreal in een onderhoud met El Transistor. "Het is moeilijk om aan de spelers te vragen om in te stemmen met een salarisverlaging zodat we de huidige crisis doorkomen en tegelijkertijd grote aankopen te doen. Dat kan wel even wachten. Real Madrid zal straks weer de beste spelers vastleggen, zodra de situatie is veranderd."

Kan het ONGEMAKKELIJKER dan Gareth Bale die hier het kampioenschap met Real Madrid viert? ?????? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 16 juli 2020

Pérez kijkt ondanks het succes op sportief gebied terug op een moeizaam seizoen, met name vanwege de uitbraak van het coronavirus. "Dit is zeker het moeilijkste seizoen geweest voor me als voorzitter. We zijn belangrijke inkomsten misgelopen. We hebben de spelersgroep verzocht om hun bijdrage te leveren (salarisverlaging van tussen de tien en twintig procent, red.). Als ze niet vrijwillig hadden ingestemd met het aanpassen van hun salaris, dan had deze club grote verliezen geleden. Het is een uitzonderlijke situatie."

In verschillende Spaanse media verschenen de afgelopen maanden berichten dat Real circa vijftig miljoen euro overhad voor Van de Beek, terwijl ook Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland en Paul Pogba werden genoemd als mogelijke aanwinsten. Door de duidelijke woorden van Pérez is het aannemelijk dat de kampioen uit Madrid pas in de volgende transferperiode weer grote bedragen gaat uitgaven aan topspelers.