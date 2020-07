Talpa legt lot VI in handen van Genee, Derksen en Van der Gijp

Of Veronica Inside na de zomerstop terugkeert, ligt aan Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Paul Römer, managing director radio en televisie van Talpa, laat vrijdag op NPO Radio 1 weten dat de bal bij de heren ligt. Derksen en Van der Gijp hebben eerder aangegeven niet meer in hetzelfde format samen te willen werken met Genee.

Volgens Römer is het al dan niet doorgaan van Veroncia Inside een beslissing 'die de drie mannen met elkaar moeten nemen'. "Die discussie moeten zij met elkaar voeren, in een kamertje met de deur dicht. En niet via de kranten, radio en televisieprogramma's", doelt de directeur op de harde woorden van met name Derksen en Van der Gijp richting Genee in de dagen na de racisme-uitzending, waarin de presentator zich hard opstelde richting Derksen.

Racismedebat houdt aan: 'Hypocriet is dat zij straks als eerste in Qatar zitten'

Eerder werd er nog gesprek over een dagelijks programma. Hoewel Genee en Van der Gijp dit eerder niet zagen zitten, lijkt de analist enigszins bij te draaien. Römer wil echter niets kwijt over eventuele andere plannen rond het trio. "Ik heb van Mark Rutte geleerd niet in te gaan op wat- en als-vragen. Laten we eerst de heren de tijd geven om te kijken of ze iets willen doen. Daarna gaan we verder kijken."

Genee was donderdagavond net als Derksen nog op het huwelijksfeest van Van der Gijp en zijn Minouche. Het koppel gaat nu eerst op vakantie naar Ibiza. "En daarna weer Champions League op tv. Daar heb ik ook wel weer zin in. En misschien praten we nog met Talpa hoe het nu verder moet, maar ik maak me er niet al te druk om", aldus Van der Gijp.

Derksen oppert nieuwe tafelbezetting bij Veronica Inside

