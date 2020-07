Leonardo zet ‘leugen’ van Meunier recht: ‘Dat is dus echt onzin’

Thomas Meunier gaf deze week een opmerkelijk interview aan het Duitse persbureau DPA. De aanwinst van Borussia Dortmund voelde zich slecht behandeld in zijn laatste periode bij Paris Saint-Germain en met name technisch directeur Leonardo kreeg ervan langs in het relaas van Meunier. De bestuurder in Franse dienst slaat in een interview met Le Parisien terug naar de vertrokken rechtsback.

"Leonardo heeft op geen enkel moment rekening gehouden met de overeenkomst met Dortmund, laat staan met wat ik wilde", foeterde Meunier, die niet meer in actie komt voor PSG in de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta. "Als het van hem had afgehangen, had ik praktisch gratis voor PSG gespeeld." Meunier kreeg ook een brief met het verzoek om niet meer op het trainingscomplex te verschijnen. "Vervolgens werd mij telefonisch meegedeeld dat ik niemands weg nog mocht kruisen, omdat ik bezwarende zaken uit de doeken zou kunnen doen."

"Het was een typisch geval van realiteitsverlies. Leonardo vertelde de Franse pers dat ik een contractverlenging afgewezen heb. Ik wil er echter duidelijk op wijzen dat dat niet klopt", voegde Meunier daaraan toe. Leonardo herkent zich echter totaal niet in het verhaal van de Belgische vleugelverdediger, die een contract voor twee maanden wilde tekenen, zodat hij nog in het miljardenbal voor PSG kon uitkomen. Volgens de ‘td’ was dat niet mogelijk omdat Dortmund een huurvergoeding eiste. "Voor spelers die in de laatste fase van hun contract zaten hebben we tijdens de coronacrisis hetzelfde beleid gehanteerd. Die verbintenissen zijn onder dezelfde voorwaarden met twee maanden verlengd."

"Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting en Sergio Rico gingen daarmee akkoord. Zij hebben zich voorbeeldig gedragen", vervolgt Leonardo zijn uitleg. "Meunier had al bij Borussia Dortmund getekend, al weet ik niet precies wanneer dat is geweest. Per 1 januari 2020 kon dat, dus hij had het volste recht om dat te doen." Meunier wilde zijn verblijf in Parijs wel tijdelijk verlengen, maar had daarbij wel eisen. "Hij wilde hetzelfde salaris als in Dortmund. Ik heb Borussia toen gebeld om een huurdeal te regelen. Zij eisten dat daarvoor betaald zou worden. Dat was in de huidige omstandigheden echter niet mogelijk."

Leonardo wilde alleen voor Meunier geen uitzondering maken. "Daar was ook geen enkele reden voor. PSG heeft hem nooit respectloos behandeld. We hebben geprobeerd om zijn contract te verlengen, maar daar zag hij geen heil in. Die keuze mag Thomas maken." Volgens Leonardo klopt het niet dat Meunier het trainingscomplex niet meer mocht betreden. "Per mail lieten wij weten dat het geen zin had om nog voor acht dagen te komen. We lieten tevens weten dat hij de laatste acht dagen van zijn contract niet hoefde vol te maken. Thomas nam op 26 juni afscheid van zijn ploeggenoten, een dag nadat hij bij Dortmund had getekend. Het is dus echt onzin dat hem is verboden om op het trainingscomplex te verschijnen."