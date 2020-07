‘Ik zag niet echt toekomst meer, Ajax was ook duidelijk en eerlijk daarin’

Jasper ter Heide is vertrokken bij Ajax. De 21-jarige rechtervleugelverdediger vervolgt zijn loopbaan bij SC Cambuur, waar hij tot medio 2022 heeft getekend. Ter Heide speelde sinds 2014 voor de Amsterdammers, maar vond het nu tijd voor een stap. "De keuze voor mij om weg te gaan was heel logisch en makkelijk", zegt de jongeling in gesprek met Ajax Showtime.

Ter Heide heeft bij Jong Ajax op veel posities gespeeld, maar dit had niet altijd te maken met zijn multifunctionaliteit. Bij Jong Ajax heb je namelijk veel te maken met spelers die terugkomen uit het eerste. "Die moeten dan minuten maken. Je weet nooit waar je aan toe bent in een week. Soms maakt het niet uit hoe goed je het doet. Als een speler van het eerste terugkomt, dan speelt hij. Ik begreep het altijd wel, het is ook wel logisch, maar het is soms lastig om mee om te gaan."

De verdediger trainde in Amsterdam met jongens van 16 jaar, terwijl hij inmiddels de 21 jaar heeft aangetikt. "Ik zag niet echt toekomst meer voor mij bij Ajax. Ajax was ook duidelijk en eerlijk daarin. Ik had er open gesprekken over met Mitchell van der Gaag (trainer Jong Ajax, red.)", vertelt Ter Heide, die zag dat sommige jongens wel meetrainden bij de hoofdmacht en hij niet.

De back geeft aan dat de volgende lichting bij Ajax, met talenten als Sontje Hansen, Brian Brobbey en Naci Ünüvar, 'echt uitzonderlijk' is. Hij vindt Kenneth Taylor bijvoorbeeld ook een fantastische voetballer. "Zijn spel is mooi om te zien. Ik denk dat hij het ver gaat schoppen, net als Youri Regeer, dat is er ook een. Voor hem lijkt alles kat in het bakkie. Alsof hij het zonder moeite doet en hij is pas zestien."