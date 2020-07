Ajax-aanwinst maakt indrukwekkend gebaar richting Abdelhak Nouri

Mohammed Kudus werd donderdag officieel gepresenteerd als derde zomeraanwinst van Ajax. De van het Deense FC Nordsjælland afkomstige middenvelder annex aanvaller tekende een vijfjarig contract in de Johan Cruijff ArenA. Kudus heeft overwogen om het shirt met rugnummer 34 te kiezen, maar uit respect voor Abdelhak Nouri, die dat nummer droeg tot aan zijn hartstilstand in 2017, doet de kersverse aanwinst dat toch niet. De aankoop gaat spelen in het shirt met rugnummer 20, tot vorig jaar gedragen door de naar Genoa vertrokken Lasse Schöne.

"Ik heb aan het shirt met nummer 34 gedacht, maar ik wil vooral het feit dat ik bij Ajax heb getekend opdragen aan Appie, een broeder in het geloof wiens droom ik levend wil houden", zo schrijft Kudus bij een Instagram-foto, waarop te zien is dat hij samen met directeur voetbalzaken Marc Overmars de contracten ondertekent. Het bericht kan op veel positieve reacties van zijn volgers op social media rekenen, onder meer van collega-internationals van Ghana.

Kudus kan niet wachten om in Amsterdam aan de slag te gaan. "Ik ben erg opgetogen en kijk reikhalzend uit naar de toekomst. Dit is een speciale plek met een nieuwe cultuur en uitdagingen", aldus de international van Ghana, die door Ajax voor negen miljoen euro naar Nederland is gehaald. Kudus kwam in de afgelopen twee jaar tot 14 doelpunten en 3 assists in 57 duels namens FC Nordsjælland. Onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Newcastle United, Everton, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Sampdoria, Internazionale en Olympique Marseille zaten ook achter hem aan.