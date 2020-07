Lars Veldwijk kiest na één doelpunt in halfjaar alweer voor nieuw avontuur

Lars Veldwijk maakt een transfer binnen het Zuid-Koreaanse. De 28-jarige aanvaller ruilt Jeonbuk Hyundai Motors al na een halfjaar in voor Suwon FC, de huidige koploper van de tweede divisie. Op de Instagram-pagina van de club is te zien hoe Veldwijk het shirt van zijn nieuwe werkgever draagt en met een sjaal in zijn handen op de foto gaat.

Het contract van Veldwijk bij Jeonbuk Hyundai Motors, waar hij tot een doelpunt kwam in elf optredens, liep nog door tot het einde van het jaar. Desondanks kiest hij voor een tussentijds vertrek bij de nummer twee in de K-League, vooral vanwege het feit dat hij geen uitzicht had op een basisplaats en een moeizame relatie onderhield met de technische staf. Er waren ook contacten in Nederland en Zuid-Afrika, het land dat hij dient als international. Een langer verblijf in Zuid-Korea krijgt echter de voorkeur.

Veldwijk liet onlangs in gesprek met Voetbal International al weten dat een vertrek aanstaande was. "Ik heb hier vooral pech gehad", zei de van Sparta Rotterdam afkomstige spits. "In eerste instantie ging alles voorspoedig. Iedereen was tevreden, ik zou gaan spelen. Maar vijf dagen voor de eerste wedstrijd liep ik een kleine blessure op, aan mijn meniscus. Had ik een paar weken last van. Ik zat wel elke keer bij de selectie, maakte mijn minuten vanaf de bank en scoorde bij mijn debuut. Maar het team draaide al die weken goed, zodat de coach geen reden ziet iets te veranderen. Daarbij werkt de Onder-22 regel natuurlijk niet in mijn voordeel."

De boomlange aanvaller doelde daarmee op de regel dat elke ploeg in Zuid-Korea minstens één speler van onder de 22 jaar in de basisopstelling en op de bank moet hebben. "En de enige speler die goed genoeg is om te starten, is helaas ook een spits", aldus de ex-speler van onder meer FC Utrecht, PEC Zwolle en FC Groningen.