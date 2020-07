Breuk bij Barcelona lijkt aanstaande door opvallende woorden na deceptie

Het is afwachten of Quique Setién nog lang aan het roer staat bij Barcelona. De Catalaanse grootmacht heeft dit seizoen naast de landstitel gegrepen, waardoor de positie van de trainer erg wankel is. De 61-jarige coach uit na de pijnlijke 1-2 thuisnederlaag tegen Osasuna donderdagavond openlijk zijn twijfels over zijn loopbaan in het Camp Nou.

"Of ik de trainer ben in de Champions League? Ik hoop het, maar ik weet het niet", zegt Setién, geciteerd door de Spaanse pers. "Ik ben nu erg bedroefd. De nederlaag tegen Osasuna was niet verdiend, maar dat geldt niet voor de eindstand van LaLiga. Ik had niet verwacht dat er een team zou zijn dat alle duels sinds de herstart zou winnen, maar Real Madrid is goed op weg."

Nu Real Madrid de landstitel heeft gepakt, rijst de vraag of Setién nog lang aanblijft. Voorzitter Josep Maria Bartomeu gaf eerder nog aan dat de trainer ook volgend seizoen voor de spelersgroep staat, maar Setién zaait na het verlies tegen Osasuna twijfels over zijn toekomst. Setién kan zich vinden in de harde woorden van Lionel Messi dat er iets moet veranderen, aangezien er nu sprake is van 'een erg zwakke ploeg'.

"Ik ben als trainer verantwoordelijk voor onze situatie", weet de ervaren oefenmeester. "Hopelijk spelen we straks als een andere ploeg in de Champions League. Maar ik weet niet wat er met mij gaat gebeuren. Ik heb er geen controle over", besluit Setién. Op 8 augustus wacht de return in de achtste finale van het miljardenbal tegen Napoli. De heenwedstrijd in Napels eindigde in 1-1.

