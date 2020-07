Kopstuk van Real Madrid geeft sterk signaal af tijdens kampioensfeest

Real Madrid won donderdagavond de 34e landstitel in de clubgeschiedenis dankzij een dubbelslag van Karim Benzema tegen Villarreal (2-1). Na afloop zijn verdediger Sergio Ramos en voorzitter Florentino Pérez euforisch over de gewonnen prijs. De 34-jarige aanvoerder verwacht net als de voorzitter dat hij zijn loopbaan zal beëindigen bij de Spaanse grootmacht.

"Ramos gaat zeker zijn carrière beëindigen in Madrid", verzekert Pérez tegenover Movistar. "Hij blijft hier zijn hele leven, daar hoeft men zich niet druk om te maken. Ook al zijn er veel geruchten, er verandert niets. Hij is meer dan alleen aanvoerder. Hij heeft het team vooruit geholpen met zijn leiderschap", aldus de preses, die ook lovend is over trainer Zinédine Zidane. "Hij heeft iedere negentien wedstrijden bij ons een prijs gewonnen. Hij is een geschenk uit de hemel. We hopen dat hij lang bij ons blijft."

Ook Ramos is lovend over Zidane. "Alles wat Zidane aanraakt, verandert in goud. We geloven in hem en zijn methode. Hij is degene die het verschil moet maken, hij is de persoon die de spelers vertrouwt. En dat doet zeker niet iedere trainer. We hopen dat hij erg lang hier blijft, hij is uniek", aldus de verdediger, die momenteel nog tot volgend jaar zomer vastligt. "Wat de president ook wil, ik ben er blij mee. Ik wil hier graag mijn loopbaan beëindigen. Ik denk dat er geen problemen spelen, zowel bij mij als de president niet."

"We hebben de titel gewonnen omdat we op het eind de meeste punten hebben, zo simpel is het", benadrukt Zidane na afloop. "Dit is een van mijn mooiste dagen uit mijn carrière. We zouden het nu graag met de fans willen vieren, maar hopelijk gebeurt dat in een later stadium alsnog. Natuurlijk heb ik mijn aandeel, maar het zijn de spelers die het moeten doen. De Champions League is de Champions League, maar de titel maakt me gelukkiger. Omdat LaLiga onze competitie is."