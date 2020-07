Messi kan afgang Barcelona niet voorkomen bij rentree De Jong

Barcelona heeft zich donderdagavond van zijn slechtste kant laten zien. Op eigen veld speelde de nummer twee van LaLiga een matige wedstrijd en zorgde Lionel Messi voor het enige hoogtepunt van de avond. De aanvoerder tekende na rust op prachtige wijze voor de gelijkmaker. Nadat Frenkie de Jong een kwartier voor tijd zijn rentree had gemaakt, ging het in blessuretijd nog fout voor Barça: 1-2. Ook wanneer Barcelona wel had gewonnen, was de 34ste landstitel voor Real Madrid niet voorkomen.

Setién stuurde niet zijn beste spelers het veld in. Messi begon wel, maar behalve De Jong zaten ook Jordi Alba, Luis Suárez, Sergio Busquets, Arthur en Arturo Vidal op de bank, terwijl de Fransmannen Antoine Griezmann, Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé door blessures niet inzetbaar waren. De trainer besloot zijn beste spelers te sparen voor de Champions League en het team dat aan de aftrap verscheen wist niet te imponeren. Na een rommelige openingsfase met kansen over en weer, was het Osasuna dat op voorsprong kwam. Pervis Estupinan haalde op de linkerflank de achterlijn en legde af op José Arnáiz, die de bal met het scheenbeen raakte maar desondanks was Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen kansloos: 0-1.

Aan de kant van de thuisploeg moest het van Messi komen. De Argentijn was tot twee keer toe dicht bij een doelpunt vanuit een vrije trap, maar het geluk was niet aan zijn zijde. Ondanks dat Barcelona in de eerste 45 minuten van de wedstrijd het beste van het spel had, hoefde Osasuna niet bijzonder diep te gaan om de Catalanen van het scoren af te houden. Ondertussen was Real Madrid op voorsprong gekomen in de kampioenswedstrijd tegen Villarreal, waardoor het team van Setién het sprankje hoop dat er nog was, compleet was verloren. De trainer wilde een afgang voorkomen en stuurde na rust Vidal en Suárez het veld in. De druk werd opgevoerd op de verdediging van Osasuna en dat had het gewenste effect.

Met nog een halfuur op de klok legde Messi aan voor zijn vierde vrije trap van de avond. Waar hij drie keer eerder dicht bij een doelpunt was, schoot hij nu onhoudbaar raak. Vanaf 24 meter schoot de Argentijn hard buiten het bereik van doelman Sergio Herrera. In de slotfase kreeg de thuisploeg het wat makkelijker toen Enric Gallego vier minuten na zijn invalbeurt een directe rode kaart pakte vanwege een bikkelharde elleboogstoot in het gelaat van Clément Lenglet. Terwijl Gallego van het veld liep maakte De Jong zijn rentree. Met de Nederlander binnen de lijnen kreeg Barcelona nog een aantal mogelijkheden, maar niet meer dan dat.

Barcelona slaagde er er niet in om te scoren, maar Osasuna deed dat wel. Het gros van de thuisploeg verdedigde niet meer mee toen de bezoekers in blessuretijd de aanval zochten. De bal kwam bij de tweede paal op het hoofd van Roberto Torres, die de drie punten veiligstelde voor Osasuna. In Madrid was de Koninklijke inmiddels op 2-0 gekomen en werd het 34ste kampioenschap een feit. Na 97 minuten spelen droop de thuisploeg af. Aan Setién en zijn technische staf de taak zijn team klaar te stomen voor de Champions League.