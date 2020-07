‘Ajax moet tandje bijschakelen na Engels bod van twintig miljoen euro’

Ajax lijkt een tandje te moeten bijschakelen in de strijd om Pierre-Emile Höjbjerg. De Daily Telegraph weet te melden dat Everton een bod van achttien miljoen pond, omgerekend twintig miljoen euro, heeft uitgebracht bij Southampton. Eerder deze week bestempelde de London Evening Standard Tottenham Hotspur als favoriet in de strijd om de 24-jarige Deense middenvelder.

Southampton vraagt naar verluidt veertig miljoen voor Höjbjerg, maar Tottenham zou ervan overtuigd zijn dat dit bedrag naar beneden te krijgen is. The Spurs zouden bereid zijn om de nu al aan the Saints verhuurde Kyle Walker-Peters in een eventuele deal te betrekken. Everton wil echter de plannen van José Mourinho dwarsbomen en heeft daarom volgens de Daily Telegraph al concrete actie ondernomen met een bod van twintig miljoen.

De Engelse krant bestempelt het bod van Everton als ‘behoorlijk’, gezien het feit dat Höjbjerg bij Southampton nog maar één jaar contract over heeft. Wel zit er een aardig verschil tussen het door the Toffees geboden bedrag en de veertig miljoen die door Southampton naar verluidt verlangd wordt. Er moeten deze zomer de nodige mutaties plaatsvinden bij Everton, waar manager Carlo Ancelotti zijn selectie wil renoveren. Gylfi Sigurdsson is een van de spelers die mogelijk het veld moet ruimen op Goodison Park.

Höjbjerg zou de voorkeur hebben om in Engeland te blijven, wat lijkt te betekenen dat de kans gering is dat Ajax daadwerkelijk aan de haal gaat met de middenvelder. Hij is geenszins van plan om zijn contract bij Southampton te verlengen. Hierop werd onlangs besloten om hem de aanvoerdersband te ontnemen. De clubleiding wil hem het liefst deze zomer nog verkopen, om zo te voorkomen dat de international van Denemarken volgend jaar gratis de deur uitloopt.