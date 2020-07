Leicester blijft tegen vijand van Vardy op CL-koers; El Ghazi laat kans liggen

Leicester City heeft de vierde plaats in de Premier League, die recht geeft op een ticket voor de Champions League, verstevigd. The Foxes waren in eigen stadion met 2-0 te sterk voor Sheffield United. Aston Villa kwam op bezoek bij middenmoter Everton laat in de wedstrijd op een 0-1 voorsprong, maar slaagde er uiteindelijk niet in om drie belangrijke punten mee te nemen in de strijd tegen degradatie: 1-1.

Leicester City - Sheffield United 2-0

De eerste ontmoeting tussen Leicester City en Sheffield United stond voornamelijk in het teken van Jamie Vardy. De spits van the Foxes is al zijn hele leven fan van Sheffield Wednesday en is derhalve geen graag geziene gast bij de stadgenoot en aartsrivaal, maar verzorgde op Bramall Lane in het met 1-2 gewonnen duel een treffer. Ook tijdens de ontmoeting in het King Power Stadium deed Vardy meteen van zich spreken, want al na twee seconden spelen kegelde hij een tegenstander van Sheffield United ondersteboven. Vardy had ook al snel voor de openingstreffer kunnen zorgen, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Sheffield United-doelman Dean Henderson. Nadat Ayoze Pérez en Youri Tielemans nog mogelijkheden hadden laten liggen, kwam Leicester na een klein halfuur spelen op voorsprong.

De jonge debutant Luke Thomas leverde de bal af bij Pérez, die Henderson met een droge knal verschalkte. Ondanks mogelijkheden voor Vardy en Tielemans hield Leicester de bezoekers lang in leven. Uiteindelijk werd tien minuten voor tijd de beslissing gebracht door de nummer vier van de Premier League. Vardy bediende Demarai Gray, die de bevrijdende 2-0 op het scorebord bracht. Leicester speelt nu nog tegen Tottenham Hotspur (uit) en Manchester United (thuis), waarin een voorsprong van drie punten op the Red Devils moet worden verdedigd. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer komt later vanavond nog in actie tegen Crystal Palace.

Of Jamie Vardy, al zijn hele leven fan van Sheffield Wednesday, op scherp staat tegen Sheffield United? ?????? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 16 juli 2020

Everton - Aston Villa 1-1

Om nog aan degradatie te ontsnappen, moest Aston Villa in drie wedstrijden vier punten goedmaken op Watford. De eerste horde was Everton, dat als grijze middenmoter eigenlijk al uitgespeeld is dit Premier League-seizoen. De eerste helft van het duel, waarin Anwar El Ghazi overigens op de bank begon, leverde kansen over en weer op: namens de thuisploeg waren Richarlison en Lucas Digne gevaarlijk, terwijl Jack Grealish de meest dreigende man aan de kant van Aston Villa was. De gewilde aanvoerder van de bezoekers uit Birmingham verzorgde ook het eerste gevaar van de tweede helft, maar zag zijn inzet naast gaan.

Met El Ghazi als invaller binnen de lijnen leek Ezri Konsa Aston Villa een kwartier voor tijd op aangeven van Conor Hourihane de broodnodige drie punten te bezorgen. El Ghazi kreeg nog een goede mogelijkheid op de 0-2, maar verzuimde het duel te beslissen. Everton zocht in de slotfase nadrukkelijk naar de gelijkmaker en nadat Dominic Calvert-Lewin nog een mogelijkheid liet liggen, tekende Theo Walcott twee minuten voor tijd voor de 1-1. Met het op Goodison Park behaalde punt verkleint Aston Villa de achterstand op Watford en West Ham United weliswaar naar drie punten, maar zij hebben nog een onderlinge wedstrijd tegoed. In de laatste twee wedstrijden van het seizoen neemt Aston Villa het op tegen Arsenal (thuis) en West Ham United (uit).