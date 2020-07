Eerste beelden huwelijk Van der Gijp duiken op; Genee en Derksen aanwezig

René van der Gijp is donderdagmiddag getrouwd met zijn partner Minouche. De oud-voetballer en analist van Veronica Inside stapte in Noordwijk in het huwelijksbootje. Op het huwelijk waren ongeveer veertig personen aanwezig. “En ’s avonds hebben we nog een klein feestje met honderd mensen. Dat mag net met de coronamaatregeltjes", vertelde Van der Gijp. Ook zijn collega’s van Veronica Inside zijn uitgenodigd. “Hans Kraay jr., Jan Boskamp, Johan Derksen, Wilfred Genee, Marco Louwerens. Allemaal mensen met wie ik al twaalf jaar werk.”

Op foto's op de website van Veronica Inside is te zien dat Wilfred Genee en Johan Derksen gewoon aanwezig zijn op het feest. Derksen en Van der Gijp kwamen bijna vier weken geleden lijnrecht tegenover Genee te staan na een thema-uitzending van Veronica Inside over racisme. Derksen en Van der Gijp lieten weten dat het voetbalpraatprogramma in hetzelfde format niet meer terug kan keren.